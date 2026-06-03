La Cité du Vin à Bordeaux fête ses 10 ans : un incontournable du tourisme régional

Inaugurée en 2016, la Cité du Vin de Bordeaux célèbre son 10ème anniversaire en juin 2026. Avec près de 400 000 visiteurs par an, elle est devenue un pôle touristique majeur de la région. À l'occasion de cet anniversaire, la Cité du Vin organise un week-end festif avec des animations variées. Le directeur général de l'établissement revient sur l'évolution de son public et de ses parcours, ainsi que sur un projet en Allemagne. Des photos illustrant les vignobles partenaires sont également exposées jusqu'à la fin de l'année. L'occasion de revenir sur l'ouverture sur le monde voulue par Alain Juppé lors de l'inauguration. La star américaine avait visité la Cité du Vin en 2017. La Cité du Vin a atteint le cap symbolique de 3 millions de visiteurs en septembre 2021. En images, nous vous proposons de revivre les coulisses des travaux de ce projet architectural.

La Cité du Vin, située à Bordeaux , célèbre son 10ème anniversaire en juin 2026. Inaugurée le 31 mai 2016, elle accueille aujourd'hui près de 400 000 visiteurs par an et s'est imposée comme un incontournable du tourisme de la région.

Pour célébrer cet événement, la Cité du Vin organise un week-end d'anniversaire du jeudi 4 au dimanche 7 juin, avec des animations variées telles que des dégustations festives, des séances de yoga et une grande soirée en musique. Le directeur général de la Cité du Vin parle d'un public de plus en plus familial et majoritairement étranger, ainsi que de l'évolution des parcours et d'un projet en Allemagne.

La Cité du Vin expose également des photos illustrant chacun de ses vignobles partenaires, jusqu'au 31 décembre, en entrée libre. L'occasion de revenir sur l'ouverture sur le monde voulue par Alain Juppé lors de son inauguration. La star américaine avait visité la Cité du Vin en 2017 et avait partagé des photos sur les réseaux sociaux. La Cité du Vin a atteint le cap symbolique de 3 millions de visiteurs en septembre 2021.

En images, nous vous proposons de revivre les coulisses des travaux de ce projet architectural, de la phase finale de pose de la structure métallique à l'achèvement du chantier. Philippe Massol, son directeur depuis l'origine, tire un premier bilan à l'approche de son 10ème anniversaire





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