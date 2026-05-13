La peña La Maestria organise sa cinquième édition sans animations taurines, mais avec un programme riche en culture et convivialité. Après le désistement de la ganaderia, l'événement mettra l'accent sur des expositions, des spectacles et des repas traditionnels, tout en soutenant le travail des journalistes locaux.

La cinquième édition du festival organisé par la peña La Maestria se déroulera exceptionnellement sans animations taurines, la ganaderia initialement prévue ayant annoncé son désistement.

Cet événement, prévu les 15 et 16 mai 2026, entend conserver l'esprit convivial et culturel qui le caractérise depuis sa création. Ainsi, malgré l'absence des spectacles taurins, les habitants et visiteurs pourront profiter d'un riche programme mettant en avant l'art et la tradition. Le président de l'association, Jean-Michel Lourenço, a tenu à rassurer les amateurs de traditions taurines en confirmant leur retour pour l'édition suivante.

Pendant deux jours, le festival proposera diverses activités, dont un vernissage Friday fui suivit d'une exposition taurine regroupent photographies, peintures et créations numériques. Un repas et une performance musicale du groupe folklorique portugais Coracao de Portugal donneront un ton festif à la soirée d'ouverture. Le lendemain, la journée débutera par un déjeuner traditionnel comprenant un repas à base de canard, qui sera suivit par une démonstration des danseuses de flamenco El Golpe Tacon venues de Soustons.

La soirée sera marquée par le spectacle « Allegria », présenté par la troupe de Jeanne-Lise et Émeric, rehaussant l'atmosphère festive et conviviale propre au festival. Cette édition, bien que particulière, promet de maintenir l'équilibre entre tradition et modernité, tout en mettant en lumière l'importance du travail des journalistes locaux. En effet, les abonnés jouent un rôle clé dans la pérennité d'une information de qualité, via leur soutien aux 250 journalistes de la rédaction.

En parallèle, des actions pédagogiques leur permettront de faire découvrir les trésors historiques du pays. Accompagnés de leur professeur et de leur mascotte Chocovanille, les élèves de l'école primaire de Tercis-les-Bains ont vécu un séjour de quatre jours à Paris, où ils ont exploré des lieux emblématiques de l'histoire de France





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