La Churascaïa, le plus ancien club de France, lance ses premières soirées estivales à Vauvert

Le légendaire club gardois La Churascaïa, fêtant ses 61 ans, ouvre pour la première fois ses portes l'été avec une programmation spéciale et une capacité d'accueil de 1500 personnes, affirmant son statut d'institution de la vie nocturne française.

Le plus ancien club de France , La Churascaïa , situé à Vauvert dans le Gard , s'apprête à amorcer une nouvelle ère en ouvrant ses portes pour la première fois en été .

Cette décision stratégique intervient à l'occasion de son 61e anniversaire et répond à une forte demande du public. Les gérants, conscients de l'importance de cet événement, ont prévu une programmation spéciale pour attirer jusqu'à 1 500 fêtards par soirée.

L'établissement, dont la renommée dépasse les frontières du Gard, mise sur une offre renouvelée avec des tapas en début de soirée, un service sur des mange-debout, des tabourets et des tables, avant de basculer dans une ambiance klub à partir de la tombée de la nuit. La soirée d'ouverture, prévue le samedi 13 juin à 20h, mettra à l'honneur le duo Paloma pour ambiancer le public en plein cœur de la Camargue.

Une seconde soirée marquante est programmée le 28 juin pour célébrer l'anniversaire du club. Malgré cette montée en gamme et l'élargissement des horaires (20h-3h), le gérant Jeremy Campilongo insiste sur le fait que La Churascaïa doit rester un lieu accessible, fidèle à son esprit d'origine. Cette ouverture estivale fait suite à une fermeture hivernale annuelle et représente un défi logistique majeur pour l'équipe.

Le club entend ainsi écrire une nouvelle page de sa longue histoire tout en consolidant sa position d'institution incontournable de la vie nocturne française. Le choix de Vauvert comme épicentre de ces festivités s'inscrit dans une volonté de valoriser le territoire camarguais et de dynamiser l'économie locale pendant la saison touristique. Avec une capacité d'accueil significative et une programmation éclectique, La Churascaïa espère devenir une référence estivale, attirant un public diversifié en quête de convivialité et de musique.

Cette transition vers le modèle estival impose des adaptations en matière de sécurité, de sonorisation et d'approvisionnement, mais les gérants sont confiants quant au succès de cette initiative. L'événement est également perçu comme un hommage à l'histoire du club, qui a traversé les décennies en maintenant une identité forte. En somme, l'été 2025 marquera un tournant pour ce lieu mythique, qui se réinvente sans perdre son ADN, en proposant une expérience nocturne inédite dans la région





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