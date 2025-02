La Choucroute Au Coeur du Salon International de l'Agriculture 2025

Pour la première fois, un légume entre en lice pour le concours général agricole : c'est le chou à choucroute qui va être mis à l'honneur lors du Salon international de l'agriculture 2025. Six producteurs alsaciens et leurs 11 produits seront présents lors du salon, qui se déroulera du 22 février au 2 mars.

Qui sera élu meilleur producteur de choucroute ? C'est la question qui va enflammer les Alsaciens lors du Salon international de l'agriculture 2025. Pour la première fois depuis la création du concours général agricole, un légume entre en lice pour que ses meilleurs producteurs soient récompensés. C'est donc le chou à choucroute qui sera le premier légume à l'honneur lors du salon, qui se déroule du samedi 22 février au dimanche 2 mars.

L’Alsace sera évidemment représentée avec six producteurs et 11 produits au total, avec six choucroutes crues et cinq cuites. \\\'On veut être le meilleur!' Ce jeudi 13 février, une étape importante s'est déroulée chez les producteurs en lice: le prélèvement des produits chez les différents choucroutiers, avant que leurs choux ne soient goûtés et notés à Paris. 'On prélève au moins deux contenants qui doivent faire au moins deux kilos. On prélève bien ça dans les stocks, en vérifiant bien que c'est une recette qui est commercialisée toute l'année et qui n'est pas faite uniquement pour le concours général agricole', décrit Lola Saillard, chargée de mission filière à la Direction départementale des territoires du Bas-Rhin. Le contenant dans lequel est placée la choucroute est ensuite scellé 'pour être sûr qu'il n'y ait aucune tricherie, comme c'est au choucroutier d'envoyer son produit à Paris, pour ne pas qu'il rouvre le contenant et qu'il y mette autre chose', poursuit-elle. 'Tous les choucroutiers ont le même esprit! On est content, on veut envoyer, on veut être le meilleur c'est normal', assure de son côté Thibert Rieffel, vice-président de l'Association pour la valorisation de la choucroute. \\\Faire de la communication Il espère par ailleurs que cette 'valorisation' permettra de faire de la 'communication afin de permettre de mieux connaître ce produit-là qui est créatif, léger et bon pour la santé'. L'année dernière déjà, la choucroute avait été évaluée lors d'un premier test à l'issue duquel aucune médaille n'avait été attribuée du fait de son statut expérimental. Le salon de l'agriculture se tiendra du samedi 22 février au dimanche 2 mars prochain au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. Lors du concours général, une institution pour de nombreux producteurs français, plus de 7.000 produits sont mis en concurrence pour obtenir une médaille d'or, d'argent ou de bronze





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CHOUCRUTE CONCOURS GENERAL AGRICOLE SALON INTERNATIONAL DE L'agriculture ALSACE PRODUITS LOCAUX

