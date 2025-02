La Chine voit ses ventes de voitures neuves chuter, tandis que la guerre des prix entre les constructeurs électriques s'intensifie

Les ventes de voitures neuves en Chine ont subi une baisse de 12% en janvier, marquant une pause dans la croissance. Le marché se prépare à un ralentissement en 2025, tandis que les constructeurs automobiles chinois s'engagent dans une guerre des prix pour s'imposer.

Les ventes de voitures neuves en Chine ont enregistré une baisse de 12% en janvier par rapport à l'année précédente, marquant leur premier repli mensuel depuis septembre et la plus forte diminution observée depuis près d'un an. Cette tendance s'explique en partie par les fluctuations habituelles des ventes de véhicules particuliers au cours des deux premiers mois de l'année, en raison du décalage du Nouvel An lunaire.

En 2025, le Nouvel An lunaire a débuté en janvier, alors qu'en 2024 il avait lieu en février. Les analystes estiment que cette variation temporelle a entraîné un déplacement de la demande, certaines commandes ayant été anticipées vers la fin de 2024. Les constructeurs automobiles, soucieux d'atteindre leurs objectifs annuels de ventes, ont mis en place des promotions attractives, tandis que les consommateurs ont profité des subventions gouvernementales, finalement prolongées le mois dernier. Malgré cette baisse globale des ventes, les véhicules à énergie nouvelle (NEV), comprenant les voitures électriques et hybrides, ont enregistré une croissance de 10,5% en janvier sur un an, représentant 41,2% des ventes totales. Cependant, elles n'ont pas encore surpassé les voitures thermiques. Selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) publiées mardi, les ventes de NEV devraient atteindre 57% du marché automobile total en 2025, contre 47% en 2024. Le marché automobile chinois, le plus important au monde, se prépare à un ralentissement des ventes cette année. Au cœur de ce marché concurrentiel, les géants chinois des véhicules électriques, notamment BYD, s'engagent dans une guerre des prix pour la troisième année consécutive. BYD a récemment réduit le prix d'entrée de ses véhicules électriques équipés de fonctions avancées de conduite autonome à 9 555 dollars (9 260 euros), un prix nettement inférieur à celui de ses concurrents comme Tesla. Tesla a réagi en étendant ses réductions et ses incitations financières en Chine. Xpeng et Nio, d'autres acteurs majeurs du secteur, ont emboîté le pas en proposant des financements à taux zéro sur une période pouvant atteindre cinq ans pour certains modèles. Cette course aux prix témoigne de l'intensité de la compétition dans le secteur automobile chinois, où les innovations technologiques et les stratégies marketing agressives jouent un rôle crucial





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CHINE AUTOMOBILES VENTES ÉLECTRIQUE CONCURRENCE PRIX NEV

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Billets SNCF pour les vacances de Pâques et du printemps en vente dès le 22 janvierLa SNCF ouvrira la vente de billets pour les voyages effectués entre le 31 mars et le 11 mai 2025, période qui couvre les vacances de Pâques et les ponts du 1er et du 8 mai. Les billets pour la période du 12 mai au 12 juin seront mis en vente à partir du 12 février 2025, tandis que ceux pour les vacances d'été (du 5 juillet au 31 août) seront disponibles à partir du 12 mars 2025.

Lire la suite »

Billets SNCF : Ouverture à la vente pour Pâques et les ponts du mois de mai 2025La SNCF ouvrira la vente des billets de train pour les séjours entre le 31 mars et le 11 mai 2025, couvrant ainsi les week-ends prolongés de Pâques, du 1er mai et du 8 mai. Les billets seront disponibles à partir du 22 janvier 2025 pour cette période. Pour les voyages entre le 12 mai et le 12 juin, les ventes débuteront le 12 février 2025. La période estivale, du 5 juillet au 31 août, verra l'ouverture des ventes le 12 mars 2025. La SNCF rappelle que le 'yield management' est appliqué, ce qui signifie que les tarifs les plus bas sont réservés aux premiers réservants. De plus, la SNCF précise qu'elle n'est plus la seule option de transport ferroviaire, avec Trenitalia et Renfe proposant également des trajets.

Lire la suite »

Les 12 pièces mode incontournables pour 2025Journaliste mode experte partage sa liste exhaustive des tendances mode à investir en 2025, incluant des pièces intemporelles et des statements. Des conseils pour créer un dressing optimal et tendance.

Lire la suite »

Denver Nuggets, NBA, en direct le 12-01-2025Suivez en direct le match Dallas Mavericks - Denver Nuggets, NBA 2024-2025, 12 janvier 2025, le dimanche 12 janvier 2025 à 21h00

Lire la suite »

Les perspectives de Barclays sur les REIT et les infrastructures de communication américaines en 2025Les perspectives de Barclays sur les REIT et les infrastructures de communication américaines en 2025

Lire la suite »

Les perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américainsLes perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américains

Lire la suite »