La Chine, seule obsession de Washington selon le ministre français des Armées

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, affirme que la Chine représente la principale préoccupation des États-Unis, selon les propos tenus par le nouveau secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth. Cet accent mis sur la Chine s'explique par les tensions croissantes entre les deux puissances, notamment dans le domaine commercial et militaire.

Les yeux américains sont-ils totalement rivés sur l'Ukraine ? Pas forcément, selon le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Sur BFMTV ce jeudi 13 février, il a estimé que « la seule obsession de Washington en ce moment, c'est la Chine ». Le ministre des Armées est revenu sur les propos de Pete Hegseth, lors d'une récente réunion de l' OTAN à Bruxelles. « Le nouveau secrétaire américain à la défense est venu porter ce message très directement (...

): au fond, notre seule priorité c'est la Chine », insiste Sébastien Lecornu. « Il va même plus loin et nous dit: nous ne pouvons pas nous permettre de gérer deux conflits en même temps », pointe le ministre français. Les tensions entre Pékin et Washington sont accrues. Les États-Unis sont les principaux alliés de Taïwan, source de convoitise de Pékin. Washington soutient militairement l'île en livrant du matériel, comme des avions de chasse F-16 et des systèmes de radar. En décembre, les Américains ont restreint l'exportation vers la Chine de semi-conducteurs afin d'« entraver la capacité de la Chine à acquérir et produire les technologies nécessaires à sa modernisation militaire », selon les termes du département du Commerce. De nombreux généraux américains alertent ces dernières années sur une possible guerre à venir entre la Chine et les États-Unis. Si la guerre militaire concrète entre Pékin et Washington n'est pas encore d'actualité, le conflit commercial entre les deux puissances l'est. Durant son premier mandat entre 2017 et 2021, Donald Trump s'était attaqué au géant asiatique, imposant d'énormes droits de douane sur les produits chinois. Ce mardi 4 février, les États-Unis ont imposé 10% d'augmentation de taxes douanières sur l'ensemble des produits importés de Chine. Pékin a riposté avec des droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié (GNL) et de 10% sur le pétrole, mais aussi les machines agricoles, véhicules





Chine États-Unis OTAN Tensions Commerce Guerre

