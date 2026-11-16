La Chine cherche à médiatiser le conflit Iran-USA en évitant l'Ukraine

Pékin joue les médiateurs entre Washington et Téhéran. Xi Jinping exclut l'Ukraine des discussions trilatérales avec Trump et Poutine, préférant se concentrer sur le Moyen-Orient.

La Chine intensifie ses efforts diplomatiques pour servir de médiateur dans le conflit majeur opposant les États-Unis à l'Iran. Pékin considère cette instabilité comme une menace directe pour ses intérêts économiques et la stabilité des prix mondiaux. L'intensification des tensions a déjà perturbé le transport maritime international et provoqué une envolée significative des cours du pétrole ces derniers temps. Cette stratégie vise à désamorcer une crise régionale qui s'étend progressivement aux pays voisins du Moyen-Orient.

Divergences sur les priorités géopolitiques

Le différend entre Washington et Téhéran atteint un niveau critique depuis les déclarations de fin octobre. Donald Trump a affirmé que les forces armées américaines avaient neutralisé une grande partie de l'armée iranienne. Il a néanmoins précisé que les États-Unis devaient encore s'occuper d'une ou deux cibles spécifiques restantes. En réaction directe, la Chine a indiqué que sa priorité absolue est d'éviter toute reprise des hostilités militaires immédiates.

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Pour atteindre cet objectif de stabilité, Pékin a adopté une approche proactive ces dernières semaines. Le gouvernement chinois a reçu la visite de nombreux dirigeants et diplomates venus de plusieurs pays du Moyen-Orient. Ces consultations multiples visent à créer un consensus régional contre l'escalade militaire. Cette diplomatie d'arrière-cour contraste fortement avec la rhétorique belliciste exprimée par l'ex-président américain.

Le refus chinois d'inclure l'Ukraine aux discussions

La question cruciale de l'invasion de l'Ukraine par la Russie risque d'être un sujet tabou lors des négociations trilatérales envisagées. Un article du Wall Street Journal, paru le mois dernier, a révélé des intentions divergentes. L'ancien président américain Vladimir Poutine souhaitait que ces discussions débouchent sur un accord de paix favorable à Moscou. Cet accord aurait validé l'offensive à grande échelle lancée par la Russie en 2022 contre l'Ukraine.

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Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a confirmé la position ferme de Pékin concernant ce point sensible. Lors d'une récente rencontre avec Xi Jinping, le chef de l'État chinois a manifesté une certaine irritation. Il a explicitement souligné qu'il s'agissait d'un conflit européen dans lequel les Européens doivent également être présents à la table des négociations. Cette remarque a été faite à la chaîne de télévision ARD par le chef d'État allemand.

Réactions ukrainiennes et conséquences futures

La perspective d'une réunion à trois sans la participation européenne suscite une vive opposition à Kiev. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, a déclaré publiquement son inquiétude. Selon lui, une rencontre entre dirigeants américain, chinois et russe ne ferait qu'encourager Poutine à poursuivre cette guerre.

Cette opposition ukrainienne met en lumière la complexité de la position chinoise. La Chine tente de protéger ses intérêts économiques tout en évitant de s'allier officiellement à Moscou sur la question ukrainienne. Cette approche équilibrée vise à préserver son image de puissance pacifique majeure. Les observateurs internationaux surveilleront de près les prochaines initiatives diplomatiques de Pékin.

Les prochaines étapes du processus diplomatique dépendront de la capacité de Pékin à maintenir le dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes. La réussite de cette médiation exigera une précision extrême dans le traitement des dossiers sensibles. Le monde entier attend de voir si cette approche unique pourra réellement désamorcer les tensions au Moyen-Orient sans négliger les autres crises géopolitiques actuelles.