La chasse aux toki zain démarre à Saint-Jean-de-Luz

L'office de tourisme luzien lance une chasse ludique aux toki zain, ou gardiens des lieux, dans le cadre des Fêtes de la Saint-Jean. Ces 21 figures patrimoniales, représentées en pixel art, sont à dégoter jusqu'au 6 juillet.

L'office de tourisme luzien lance une chasse ludique aux toki zain, ou gardiens des lieux, dans le cadre des Fêtes de la Saint-Jean. Ces 21 figures patrimoniales, représentées en pixel art, sont à dégoter jusqu'au 6 juillet.

Louis XIV, un Kaskarot, un dauphin et 18 autres personnages de Saint-Jean-de-Luz, actuels ou anciens, sont disséminés dans le centre-ville de la cité des Corsaires. L'office de tourisme lance cette chasse aux trésors patrimoniaux, dans le cadre des Fêtes de la Saint-Jean et du jeu Jokopeio. Une déclinaison du Petit Peio, représenté en pixel art par son inventrice Maya sur l'affiche des festivités 2025. Vingt-et-un toki zain sont à trouver.

À chaque découverte, les joueurs devront répondre à deux questions, l'une au sujet du personnage, l'autre sur le patrimoine luzien. Le questionnaire est à retirer à l'office de tourisme et à y retourner, une fois complété. Un tirage au sort, prévu autour du 14 juillet, permettra de départager les personnes qui auront eu toutes les bonnes réponses. À l'issue, divers lots sont à gagner.

Le jeu est gratuit et ouvert à tous. Un prélude ludique aux Fêtes, qui se poursuivra une fois celles-ci achevées, jusqu'au 6 juillet.

Louis XIV, un Kaskarot, un dauphin et 18 autres personnages de Saint-Jean-de-Luz, actuels ou anciens, sont disséminés dans le centre-ville de la cité des Corsaires. L'office de tourisme lance cette chasse aux trésors patrimoniaux, dans le cadre des Fêtes de la Saint-Jean et du jeu Jokopeio. Une déclinaison du Petit Peio, représenté en pixel art par son inventrice Maya sur l'affiche des festivités 2025. Vingt-et-un toki zain sont à trouver.

À chaque découverte, les joueurs devront répondre à deux questions, l'une au sujet du personnage, l'autre sur le patrimoine luzien. Le questionnaire est à retirer à l'office de tourisme et à y retourner, une fois complété. Un tirage au sort, prévu autour du 14 juillet, permettra de départager les personnes qui auront eu toutes les bonnes réponses. À l'issue, divers lots sont à gagner.

Le jeu est gratuit et ouvert à tous. Un prélude ludique aux Fêtes, qui se poursuivra une fois celles-ci achevées, jusqu'au 6 juillet





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