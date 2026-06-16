La charge mentale des femmes pendant la Coupe du monde

Les femmes ressentent une charge mentale accrue pendant les événements sportifs, notamment lors de la Coupe du monde. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène avec des publications humoristiques et sexistes.

Les femmes ressentent une charge mentale accrue pendant les événements sportifs, notamment lors de la Coupe du monde. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène avec des publications humoristiques et sexistes.

Selon une intelligence artificielle, les femmes doivent compenser l'absence des hommes, ce qui renforce les inégalités de genre. Marie Vialaret, militante féministe, a publié un appel à témoignages pour recueillir les expériences des femmes. Les données de l'Insee montrent que les femmes consacrent en moyenne une heure et demie de travail domestique supplémentaire par rapport aux hommes chaque jour. Les femmes redoutent que la Coupe du monde exacerbe les différences et ne révèle pas de nouvelles inégalités.

Elles ont partagé leurs expériences, telles que devoir s'organiser pour les enfants ou devoir supporter la charge mentale seule. Les publications d'hommes sur les réseaux sociaux sont également déplorées, car elles renforcent les stéréotypes sexistes. L'activiste déplore également les publications qui visent à les femmes sous couvert d'humour ou plus sérieusement. Leur message : les hommes ne seraient pas disponibles physiquement et émotionnellement pour elles pendant la Coupe du monde





LeHuffPost / 🏆 55. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Charge Mentale Femmes Inégalités De Genre Réseaux Sociaux

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fini les traces et les démarcations : les secrets d'un autobronzant réussiZébrures, démarcations, teint orange... Faire monter un hâle trompe-l'œil peut vite tourner au fiasco. Notre sélection de formules gagnantes et de gestes malins pour dorer sans se rater.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Les tops et les flops de Côte d'Ivoire - ÉquateurRetour sur la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec la victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Analyse des performances individuelles qui ont brillé ou déçu lors de ce match crucial.

Read more »

Les supporters japonais nettoient les tribunes après le match nul contre les Pays-BasAprès le match nul entre les Pays-Bas et le Japon (2-2), les supporters japonais ont encore une fois nettoyé les tribunes du stade de Kansas City, une habitude ancrée dans leur culture de respect. Équipés de gants et de sacs poubelles, ils ont ramassé tous les déchets, reproduisant ainsi un rituel présent depuis plusieurs éditions de la Coupe du monde. Cette pratique s'étend aussi aux joueurs, qui laissent leurs vestiaires impeccables, souvent avec des mots de remerciement et des pliages en origami. Les Japonais, qui ont égalisé deux fois grâce à Keito Nakamura et Daichi Kamada, affronteront la Tunisie dimanche.

Read more »

Les anti-obésité Wegovy et Mounjaro remboursés dès ce lundi : les demandes explosent, 'les infirmiers submergés'De nombreux patients contactent les centres spécialistes de l'obésité depuis l'annonce du remboursement des médicaments Wegovy et Mounjaro à 65 % par l'Assurance maladie.

Read more »