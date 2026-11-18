Découvrez comment La Niche aux Oiseaux à La Chapelle-Thouarault, primé à la COP28, incarne un urbanisme durable et accessible en Ille-et-Vilaine.

L'écoquartier La Niche aux Oiseaux, situé dans la commune de La Chapelle-Thouarault en Ille-et-Vilaine, s'impose comme un modèle reconnu d'urbanisme durable. Ce projet, inspiré par les initiatives vertes de Fribourg en Allemagne, a reçu une distinction lors de la Conférence des Parties sur le climat COP28 en 2023. Avec près de 2 600 habitants, la commune de la deuxième couronne rennaise prouve qu'il est possible de concilier densité humaine et respect de l'environnement.

Une vision née de la préservation des terres

La genèse de cet habitat découle directement de la vision de l'ancien maire de la commune, Jean-François Bohuon. Il a initié le projet en s'inspirant des écoquartiers allemands pour promouvoir une consommation raisonnée du foncier. La maire actuelle, Régine Armand, élue en 2020, a conforté cette approche en privilégiant un habitat désirable et accessible. L'objectif affiché est de limiter l'artificialisation des sols tout en favorisant la biodiversité locale.

Also read L’entreprise Delacour rachète un hôtel et une chapelle historiques pour créer des logements

L'aménageur Territoires Rennes, en collaboration avec le réseau Bruded, a permis de concrétiser cette ambition sur une superficie d'une dizaine d'hectares. Situés entre le bourg et une coulée verte, les logements occupent cet espace depuis quinze ans. La commune vise à sortir environ quinze nouveaux logements chaque année pour maintenir une dynamique de construction maîtrisée.

Un cadre de vie dense et convivial

L'architecture de La Niche aux Oiseaux allie maisons individuelles et petits collectifs aux styles variés. On y trouve des habitations modernes, en bois, bardées de zinc ou construites à partir de conteneurs métalliques recyclés. Les parcelles de jardins s'étendent généralement de 140 à 255 mètres carrés. Six terrains restent actuellement en vente à partir de 54 800 euros pour les acquéreurs potentiels.

Advertisement

La densité du projet, fixée initialement à 32 habitants par hectare, a permis de créer un environnement vivant. La maire Régine Armand constate que malgré cette densité, la qualité de vie reste excellente. Elle note n'avoir enregistré qu'un seul conflit de voisinage en six ans d'existence. Les haies laissées pousser par les résidents forment des écrans naturels tout en favorisant les retrouvailles dans les espaces communs.

Ce modèle hybride propose un bouquet varié d'habitations, mêlant locatif social et accession à la propriété. Les pavillons sont construits sur des lots libres ou des logements régulés. Cette diversité répond aux besoins de familles nombreuses et de jeunes actifs souhaitant s'installer dans un cadre sécurisé et respirable à seulement dix-sept kilomètres de Rennes.

Témoignages de résidents et accessibilité financière

Les habitants, comme Naima installée en août 2023 en provenance de Rambouillet, soulignent l'aspect verdoyant du quartier. Elle habite dans une maison réalisée avec des conteneurs recyclés et apprécie le chant des oiseaux et le jardin partagé géré par l'Association pour les initiatives citoyennes des Capelthouarains. Le coût du logement est un atout majeur, avec des loyers ou prix d'achat inférieurs à ceux de Rennes.

Laurie, une jeune mère de famille de trente-deux ans, confirme cette attractivité économique. Elle explique avoir gagné quarante mètres carrés pour un budget similaire à celui d'une ville plus proche de la métropole. Le calme et les parcs attirent également Ahamda, qui a fait construire en 2025. Il estime que bien que le chantier ait été coûteux, c'est plus abordable que dans les communes voisines comme Le Rheu.

Advertisement

Une ambition de densité et de solidarité

L'atteinte de l'objectif de densité a présenté des défis logistiques pour amener des promoteurs jusqu'ici. La commune travaille actuellement à maintenir un niveau de vingt-cinq habitants par hectare. Malgré les difficultés à attirer les constructeurs, le concept de densité douce semble porter ses fruits. Les habitants peuvent jouir d'un grand cadre de vie tout en restant reliés aux services urbains.

La mobilité est facilitée par le bus et le covoiturage, rendant le trajet vers Rennes viable quotidiennement. Ce modèle de quartier illustre le principe de faire petit chez soi et grand pour tout le monde. Il s'agit d'une réponse concrète aux enjeux de précarité énergétique et d'étalement urbain dans la région rennaise.