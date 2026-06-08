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La Chambre régionale des comptes d'Occitanie étrille la gestion du Printemps des Comédiens

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La Chambre régionale des comptes d'Occitanie étrille la gestion du Printemps des Comédiens
Chambre Régionale Des ComptesPrintemps Des ComédiensGestion
📆6/8/2026 5:19 PM
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La Chambre régionale des comptes d'Occitanie a rendu public un rapport qui étrille la gestion du Printemps des Comédiens entre 2019 et 2024. Le rapport déplore l'absence de contrôle de la Métropole et de l'État, financeurs de l'association.

La Chambre régionale des comptes d'Occitanie a rendu public un rapport qui étrille la gestion du Printemps des Comédiens entre 2019 et 2024. Le rapport déplore l'absence de contrôle de la Métropole et de l' État , financeurs de l'association.

Le directeur du festival, Jean Varela, a été accusé de déléguer ses missions à d'autres personnes, ce qui a entraîné une augmentation des rémunérations et des dépenses externes. La situation financière de l'association s'est dégradée en 2022 et 2023, obligeant la direction à se tourner vers un mécanisme d'avance de trésorerie pour éviter la cessation de paiements.

La Chambre régionale des comptes a également critiqué les principaux financeurs de l'association, la Métropole et l'État, pour leur absence de contrôle et leur manque de transparence

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Chambre Régionale Des Comptes Printemps Des Comédiens Gestion Contrôle Métropole État

 

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