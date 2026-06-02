La Chambre de commerce et du port de Bayonne raconte son histoire dans un livre des Éditions Sud Ouest

L'ouvrage 'Ici, le futur se dessine depuis 300 ans' retrace l'histoire de la Chambre de commerce et du port de Bayonne à travers les grandes étapes de son évolution économique. La gouvernance actuelle de la CCI Bayonne-Pays basque a souhaité marquer le 300ème anniversaire de cette institution en éditant cet ouvrage qui explore également quelques perspectives pour l'avenir. Les auteurs ont utilisé les archives de la CCI pour écrire ce livre, qui contient également des anecdotes et des témoignages de personnalités.

Le livre 'Ici, le futur se dessine depuis 300 ans' des Éditions Sud Ouest retrace l'histoire de la Chambre de commerce et du port de Bayonne.

La gouvernance actuelle de la CCI Bayonne-Pays basque, présidée par André Garreta, a souhaité marquer le 300ème anniversaire de cette institution en éditant cet ouvrage qui raconte l'histoire de la Chambre de commerce depuis 1726 et explore quelques perspectives pour l'avenir. La directrice des Éditions Sud Ouest, Marie-Luce Ribot, explique que cette histoire est exceptionnelle et riche, et qu'elle a été un plaisir à raconter.

La CCI Bayonne-Pays basque, l'une des plus anciennes de France, est propriétaire du port de Bayonne et son président, Alain Rousset, témoigne dans cet ouvrage qui retrace les grandes étapes de la création de la Chambre de commerce et ses missions contemporaines. Les auteurs, Emmanuelle Lapeyre et Bruno Fay, ont utilisé les archives de la CCI pour écrire ce livre, qui contient également des anecdotes et des témoignages de personnalités.

Le livre coûte 19,90 euros et permet de soutenir le travail des journalistes de la rédaction





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