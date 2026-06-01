La chaise ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 : une solution pour les longues journées devant un écran

La chaise ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 est conçue pour suivre les mouvements du corps et s'ajuster à la morphologie individuelle. Elle intègre le système DynaCore, qui accompagne les mouvements en temps réel et coordonne quatre zones : la tête, le dos, les lombaires et les bras.

La chaise ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 est conçue pour suivre les mouvements du corps et s'ajuster à la morphologie individuelle. Elle intègre le système DynaCore, qui accompagne les mouvements en temps réel et coordonne quatre zones : la tête, le dos, les lombaires et les bras.

Le fauteuil est également équipé du système SyncroFlex, qui permet à la chaise de se calibrer automatiquement dès que l'on s'y installe. Le système SyncroFlex adapte automatiquement le dossier à la courbure de la colonne vertébrale dès que vous vous installez. La chaise accorde également une attention particulière au soutien lombaire dynamique auto-adaptatif 2.0, qui épouse la courbure lombaire et garantit un appui continu.

La chaise propose également un appuie-tête avec une surface d'appui 28 % plus grande, qui enveloppe la nuque et s'ajuste dans trois directions pour un maintien plus précis. Les accoudoirs 8D ont également été pensés pour maximiser le confort et peuvent s'incliner, pivoter à 360°, et même se rabattre sur le côté ou vers l'arrière





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Chaise Ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 Dynacore Syncroflex Soutien Lombaire Dynamique Auto-Adaptatif 2.0

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