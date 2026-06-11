La chaise en plastique : miroir sociologique du Proche-Orient exposé en Dordogne

L'exposition D'ici, je vois à Périgueux explore la symbolique de la chaise en plastique blanc, objet banal mais révélateur des cultures et de la résilience des populations du Proche-Orient.

L'espace culturel François-Mitterrand, situé au cœur de Périgueux en Dordogne , accueille actuellement un événement artistique singulier intitulé D'ici, je vois. Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 10 juillet, propose une immersion fascinante dans un univers où l'ordinaire devient extraordinaire.

Le sujet central, presque absurde au premier abord, est la chaise en plastique. Loin d'être un simple meuble fonctionnel, cet objet est présenté comme un prisme à travers lequel on peut observer et comprendre les dynamiques sociales, culturelles et politiques des sociétés du Proche-Orient. L'initiative est le fruit d'une collaboration étroite entre le festival Ôrizons, dédié à la promotion des cultures du Proche-Orient, et l'agence culturelle départementale de la Dordogne.

En choisissant de mettre en lumière un élément aussi banal, les organisateurs invitent le visiteur à déconstruire ses préjugés et à adopter un regard neuf sur le quotidien d'une région du monde souvent réduite à ses conflits dans les médias occidentaux. Le point de départ de cette réflexion artistique se trouve dans les écrits de Benjamin Barthe, journaliste au quotidien Le Monde.

Après avoir passé plus de deux décennies à parcourir et habiter des villes comme Le Caire, Ramallah et Beyrouth, Barthe a publié en juillet 2021 un texte vibrant intitulé Éloge de la chaise en plastique blanc au Proche-Orient. Dans cet article, il décrit ce siège sans prétention non pas comme un déchet industriel, mais comme une composante structurelle et indispensable du paysage urbain oriental.

C'est cette observation journalistique qui a inspiré la commissaire de l'exposition, Rebecca Devine, directrice du festival Ôrizons. Pour donner corps à cette idée, l'exposition rassemble les contributions de treize artistes, principalement des photographes, originaires d'Égypte, de Syrie, du Liban et de Palestine. Parmi eux figure également le photographe français Denis Dailleux, dont l'œuvre capturée dans un café cairote orne l'affiche de l'événement, soulignant ainsi le dialogue interculturel instauré par le projet.

La force de l'exposition réside dans sa capacité à transformer un objet industriel en un symbole anthropologique. La chaise en plastique blanc est omniprésente dans toutes les strates de la vie sociale au Proche-Orient. Elle accompagne l'individu du début à la fin de son existence. On la retrouve lors des célébrations nuptiales, où elle s'aligne pour accueillir les convives, tout comme lors des rites funéraires ou des fêtes religieuses.

Parfois, elle est habillée de tissus précieux pour marquer l'importance d'un invité, d'autres fois, elle reste nue, brute et fonctionnelle. Au-delà des cérémonies, elle investit l'espace public de manière organique. Elle sert de balise sur les fronts de mer, de gardienne improvisée pour réserver une place de parking dans des rues encombrées, ou encore de prolongement de l'espace domestique.

En déplaçant ces sièges en monobloc, les habitants reconstituent des salons à ciel ouvert, poussant ainsi les murs de leur domicile pour inviter la convivialité dans la rue. Cependant, l'exposition ne se contente pas de montrer la convivialité. Elle aborde également la dimension tragique et résiliente de cet objet. Dans les zones ravagées par la guerre, la chaise en plastique devient un témoin silencieux du chaos.

Elle apparaît souvent comme l'un des rares objets intacts ou récupérables au milieu des décombres de bâtiments effondrés. La volonté humaine de maintenir un semblant de normalité s'exprime alors par le bricolage. Trois chaises exposées au centre de la salle illustrent parfaitement ce point : elles ont été rafistolées avec des moyens de fortune, utilisant du fil électrique ou de la simple ficelle pour maintenir les pieds brisés.

Ce détail technique transforme l'objet en une métaphore de la survie et de la persévérance des populations locales face à l'adversité. Pour parfaire l'immersion, l'expérience du visiteur est pensée de manière cohérente. Pour visionner les vidéos qui complètent le parcours photographique, le public est invité à s'asseoir précisément sur ces chaises en plastique, transformant ainsi le spectateur en acteur de l'expérience sociologique. L'entrée est libre du mardi au samedi, permettant à un large public de découvrir cette œuvre.

Des visites commentées sont organisées chaque samedi à partir du 20 juin pour approfondir la compréhension des enjeux artistiques et culturels. En somme, D'ici, je vois réussit le pari de transformer un objet jetable en une archive mémorielle, prouvant que l'art peut naître de l'observation minutieuse du plus insignifiant des détails pour révéler la complexité d'une civilisation





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