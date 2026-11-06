Le forum de Fuzhou réunit des dirigeants mondiaux pour discuter de l'Initiative la Ceinture et la Route, de l'IA et des nouveaux défis géopolitiques du Sud global.

L'Initiative la Ceinture et la Route, lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013, continue de remodeler en profondeur les relations diplomatiques et économiques entre la Chine et de nombreux pays du Sud global. Un forum international majeur s'est tenu à Fuzhou pour faire le point sur cette initiative qui, treize ans après son démarrage, a tissé un réseau considérable de liens transnationaux. Cet événement, organisé par People's Daily, a réuni des participants venus d'une centaine de pays à travers les cinq continents, soulignant la portée mondiale du projet.

Stratégie géopolitique et coopération multilatérale

Xian Hui, dirigeante chinoise présente à l'ouverture du forum, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans une vision de meilleur développement collectif et de sécurité partagée. Selon ses propos, il s'agit de dépasser les conflits entre les civilisations par la coexistence et de renforcer l'attachement de la Chine au multilatéralisme. Hu Heping, autre dirigeant du Parti communiste chinois, a également pris la parole pour souligner l'ambition de reconfigurer la mondialisation.

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Les intervenants, venus des pays du Sud global et des Brics, ainsi que Kao Kim Hourn de l'ASEAN et Oleg Kopylov de l'Organisation de la coopération de Shanghai, ont dépeint cette nouvelle architecture sans nommer explicitement l'hégémonie états-unienne. L'objectif affiché est de proposer une alternative aux structures existantes, en mettant l'accent sur des partenariats équitables et une coopération accrue dans divers domaines stratégiques.

Realisation concretes et impact economique

Les résultats tangibles de l'initiative sont nombreux et cités en exemple pour illustrer sa portée pratique. En 2025, le volume total des exportations de la région de Fuzhou vers les pays de la Ceinture et la Route s'élève à 142 milliards d'euros, démontrant la vitalité des échanges commerciaux. Le désenclavement du Laos, achevé fin 2021 par la construction d'une voie ferrée, a permis le transport de 80 millions de voyageurs et de 91 millions de tonnes de marchandises, transformant les infrastructures régionales.

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D'autres projets majeurs ont eu un impact direct sur le quotidien des populations partenaires. Au Pakistan, un million de personnes a été doté de l'électricité grâce aux investissements liés à l'initiative. De plus, la banque agricole de Chine a prêté 1 000 milliards d'euros pour financer des projets dans des pays partenaires, soutenant ainsi le développement économique et social dans des régions qui cherchent à diversifier leurs sources de financement.

Enjeux de l'intelligence artificielle

Avec l'évolution des technologies, des défis nouveaux ont surgi, au premier rang desquels figure l'intelligence artificielle. Ye Zhenzhen, vice-président de People's Daily, a plaidé pour des coopérations internationales afin que l'IA ne soit pas confisquée par les riches. Cette prise de position souligne la nécessité d'une régulation mondiale inclusive, garantissant que les avancées technologiques profitent à l'ensemble des nations et ne creusent pas davantage les inégalités.

Cette volonté de garantir un accès équitable aux technologies de pointe s'inscrit dans une stratégie plus large de coopération scientifique et culturelle. En favorisant des échanges ouverts et des partenariats équilibrés, l'Initiative la Ceinture et la Route vise à construire un futur où le progrès technologique sert l'intérêt commun, indépendamment du niveau de développement économique des pays participants.