La Caverne de JR sur le Pont Neuf endommagée avant son inauguration

L'installation artistique La Caverne de JR, qui devait ouvrir au public le 6 juin sur le Pont Neuf à Paris, a été partiellement déchirée lors de conditions météorologiques difficiles. L'ouverture est reportée indéfiniment le temps de l'expertise.

L'installation artistique monumentale La Caverne , créée par JR sur le Pont Neuf à Paris, a subi des dégâts importants suite à des conditions météorologiques difficiles.

Seule une partie de la toile reste intacte, laissant apparaître la structure gonflable qui supporte l'œuvre, d'après des images partagées sur les réseaux sociaux. Les organisateurs, incluant l'Atelier JR, la Fondation Christo et Jeanne-Claude et l'Amicale des Ponts de Paris, ont annoncé que l'ouverture au public, initialement prévue le 6 juin, est reportée indéfiniment. Les experts travaillent à déterminer les causes exactes de l'incident.

Cette œuvre éphémère, qui s'étendait sur 120 mètres de long, 20 mètres de large et jusqu'à 18 mètres de hauteur, rendait hommage à Christo et Jeanne-Claude, célèbres pour avoir emballé le pont en 1985. Avec une surface de 2 400 m², elle proposait une immersion dans une grotte imaginaire grâce à un jeu d'ombres et de lumière en noir, blanc et gris, accompagnée d'une composition sonore de Thomas Bangalter.

L'artiste JR, connu pour ses collages géants, voulait créer un dialogue entre le passé et le présent, opposant la nature sauvage à l'architecture raffinée de Paris. En attendant les conclusions de l'expertise, aucune nouvelle date d'ouverture n'a été communiquée. Le public devra donc patienter avant de pouvoir découvrir gratuitement et à toute heure cette installation urbaine singulière





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