La Cathédrale Saint-Front de Périgueux se dote de Tirants de Consolidation

La cathédrale Saint-Front de Périgueux (Dordogne) subit actuellement des travaux de consolidation et de restauration majeurs pour assurer sa stabilité et son éclat. Les travaux, qui incluent l'installation de tirants de consolidation pour la coupole sud, la restauration des vitraux et des pierres, ainsi que le nettoyage des toitures, devraient se terminer avant la fin de l'année.

La cathédrale Saint-Front de Périgueux (Dordogne) fait l'objet de travaux de consolidation et de restauration importants. Depuis quelques semaines, de grands échafaudages sont en place sur les trois côtés du transept sud. Le chantier, initialement prévu de longue date, vise à consolider la coupole sud de l'édifice qui tend à se décrocher du chœur. Les études menées ont révélé que la structure s'ouvre du côté du plus grand dénivelé, s'inclinait vers la place Mauvard en contrebas.

Pour pallier à cette fragilité, des tirants en acier inoxydable seront installés à l'intérieur de la pierre du triforium, formant une ceinture d'acier qui arrimera les trois façades. Ces travaux de consolidation profiteront également pour nettoyer et restaurer les vitraux, confiés aux maîtres verriers Francis Chigot de Limoges et à l'Atelier Vitrail France au Mans (Sarthe). Les pierres endommagées par le temps seront consolidées par les Compagnons de Saint-Jacques de Barbezieux (Charente), et les habillages plombés des toitures seront repris. Le chantier se déroule sans fermeture de la cathédrale, le mobilier étant protégé. Les deux stations du chemin de croix situées sur les piliers du chœur, ainsi que le maître-autel de la chapelle majeure, seront préservés. Si le budget le permet, une tranche optionnelle est prévue pour la consolidation de la coupole nord, située dans le prolongement de la rue Saint-Front. Après ces travaux intégrisés, une étude sera menée pour restaurer l'intérieur de la cathédrale dont la pierre a noircie. L'architecte en chef, Denis Dodeman, souhaiterait également restaurer les formidables lustres, conçus par Paul Abadie et initialement installés à Notre-Dame de Paris pour le mariage de Napoléon III et Eugénie. Il envisage de remplacer les ampoules par des LED pour reproduire la même lumière que celle du pétrole utilisée autrefois





