La cathédrale de la Dormition de Kiev ravagée par une frappe russe

La cathédrale de la Dormition de Kiev, un des hauts lieux de l'orthodoxie ukrainienne, a été ravagée par une frappe russe, selon les autorités ukrainiennes. L'incendie s'est déclaré au niveau du toit de la cathédrale, l'une des structures historiques adjacentes ayant également été touchées.

De la fumée et des flammes s'élèvent de la cathédrale de la Dormition, située dans le complexe orthodoxe de la Laure des Grottes de Kiev , à la suite d'une frappe de missile russe sur la capitale ukrainienne, Kiev , le 15 juin 2026, dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine.

La cathédrale de la Dormition, joyau de l'orthodoxie ukrainienne, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco, a été ravagée après des frappes russes à l'aube ce lundi 15 juin. Volodymyr Zelensky a appelé les dirigeants du G7 à 'mettre davantage la pression' sur Moscou. De la Laure des Grottes de Kiev, a été ravagée par un incendie après une série de frappes russes survenues en Ukraine, ce lundi 15 juin.

'Cette frappe contre la Laure est une attaque contre la communauté chrétienne et contre le patrimoine culturel de l'humanité. Rien ne peut justifier cet acte', a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X, qui s'est rendu sur les lieux. Volodymyr Zelensky (au centre) visitant la cathédrale de la Dormition dans le complexe orthodoxe de la Laure de Kiev-Petchersk, touchée lors d'une frappe de missiles et de drones russes à Kiev le 15 juin 2026.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré un total de 70 missiles et 611 drones, visant principalement la capitale, dont respectivement 50 et 582 ont été interceptés. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a rapporté que l'incendie s'était déclaré au niveau du toit de la cathédrale de la Dormition, l'un des hauts lieux de l'orthodoxie ukrainienne inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco.

Une façade de la cathédrale a été éventrée, son toit partiellement détruit, et plus d'une dizaine de camions de pompiers ont été déployés sur les lieux, a constaté un photographe de l'AFP. Selon l'Unesco, la frappe russe 'aurait causé d'importants dommages à l'extérieur comme à l'intérieur de la cathédrale de la Dormition'. Des structures historiques adjacentes, notamment des éléments du complexe fortifié de la Laure et la tour Ivan Kushnik, auraient également été touchées, a écrit l'organisation dans un communiqué.

Les pompiers ukrainiens interviennent sur le toit de la cathédrale de la Dormition, endommagée dans le complexe orthodoxe de la Laure de Kiev-Petchersk, à la suite d'une frappe de missiles et de drones russes à Kyïv, le 15 juin 2026. À Kiev, au moins cinq personnes ont été tuées et 35 blessées, a indiqué le maire Vitali Kitschko. Au total, près de 140.000 habitants des quartiers nord ont été privés d'électricité.

Le chef de l'administration militaire locale, Timour Tkatchenko, a fustigé une 'frappe directe' contre le site.

'Nous demandons des prières pour sauver ce sanctuaire de la destruction', s'est alarmé le métropolite Epiphane de Kiev, primat de l'Église orthodoxe d'Ukraine, dénonçant un 'crime contre l'humanité, l'Histoire, la chrétienté'. La cathédrale de la Dormition de Kiev avait déjà été légèrement endommagée à deux reprises par des attaques russes, selon Kiev.

La Laure des Grottes, monastère aux dômes dorés emblématiques, était au cœur d'un conflit religieux ces dernières années après l'expulsion de ses moines, accusés de liens avec Moscou, ce qu'ils démentent. L'attaque de la cathédrale de la Dormition de Kiev intervient alors que les pays du G7 se réunissent pendant trois jours autour d'un sommet à Evian, en France.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les dirigeants du G7 à apporter une 'réponse décisive et substantielle' à ces nouvelles frappes russes. Le président Emmanuel Macron, qui espère décrocher de Donald Trump une posture plus à l'écoute de Kiev et moins à l'égard de Vladimir Poutine, a, de son côté, réaffirmé le soutien de la France à son pays allié.

'Tout comme la guerre d'agression que mène la Russie contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans, rien ne justifie cette attaque contre notre patrimoine universel', a réagi le chef de l'État sur X. 'La France se tient prête à coopérer avec les autorités ukrainiennes en charge du patrimoine', a-t-il ajouté. Au Royaume-Uni, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Yvette Cooper a dénoncé un 'acte odieux' et un 'sacrilège délibéré' de la part de Vladimir Poutine.

'Le Royaume-Uni soutiendra l'appel à l'action lancé par l'Ukraine auprès de l'Unesco', a-t-elle écrit sur X. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a annoncé dans la foulée que les dirigeants du G7 discuteront lors du sommet d'Évian des 'prochaines étapes' pour 'accroître la pression sur la Russie' et l'amener à la table des négociations. 'L'Europe veut la paix. Personne ne le souhaite plus que le peuple ukrainien.

La Russie, en revanche, a une nouvelle fois démontré que sa seule préoccupation était la violence et la destruction', a déclaré Ursula von der Leyen





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