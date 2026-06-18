La carte de crédit avec crédit renouvelable : une solution de paiement flexible

Découvrez le fonctionnement de la carte de crédit associée à un crédit renouvelable, une alternative aux moyens de paiement classiques, permettant d'effectuer des achats au comptant ou en plusieurs fois, avec des options de gestion simplifiée.

À la recherche d'un mode de paiement différent des solutions traditionnelles ? Plusieurs acteurs financiers, dont Sofinco , proposent la carte de crédit associée à un crédit renouvelable .

Ce moyen peut correspondre à vos attentes si vous souhaitez effectuer vos achats comptant, ou en plusieurs fois. La carte de crédit associée à un crédit renouvelable est un moyen de paiement qui se distingue des cartes de débit, dont le paiement est immédiat sans possibilité de différer la somme due.

Comme son nom l'indique, elle dépend non pas d'un compte courant mais d'un crédit accordé par un établissement financier, dont le montant est fixé selon la demande initiale de l'emprunteur. Avec cette carte, vous êtes en mesure de régler vos achats, qu'ils soient en magasin ou en ligne, au comptant ou étalé en plusieurs fois.

La grande majorité des acteurs du secteur financier propose cette solution : en plus de votre compte courant, et outre un crédit classique avec emprunt et remboursement, elles peuvent proposer un crédit renouvelable dont la somme est définie entre le conseiller et le client. Ne disposant pas d'agence physique mais joignables via leur application mobile dédiée ou par téléphone, elles proposent toutes sortes de produits, dont les cartes de crédit associées à un crédit renouvelable.

Entièrement dédiés à des solutions de crédit avec ou sans assurance emprunteur, les propositions varient en fonction des projets et des attentes du client. Leurs simulateurs sans engagement permettent de se projeter et de s'informer sur les capacités de remboursement.

Pour pouvoir obtenir sa carte de crédit associée à un crédit renouvelable, les établissements prennent en compte : Le montant pouvant être mis à sa disposition ; Il est donc conseillé au potentiel emprunteur de comparer au préalable les solutions proposées afin de faire son choix. L'idée n'est pas de trouver le meilleur établissement, car il n'y a pas de critères suffisamment objectifs qui permettraient de le déterminer, mais celui qui correspond le plus à ses besoins.

C'est la raison pour laquelle les simulateurs de crédit sont là, pour guider pas à pas les clients. Ces outils n'engagent à rien et servent d'indicateur pour savoir vers quelle solution se diriger, et si elle convient bien à son projet. Parmi tous les produits qu'il propose, Sofinco, organisme de crédit à la consommation, dispose notamment de sa propre. Entièrement gratuite, vous ne vous acquitterez d'aucun euro pour la financer, et ce, pendant toute la durée de votre crédit renouvelable.

Dès l'acceptation de votre dossier et des pièces justificatives demandées, vous disposerez de jusqu'à 3000 €, à utiliser quand vous le souhaitez, en totalité ou en partie. Vous pouvez gérer l'essentiel de vos dépenses et vos mensualités depuis l'espace client ou via l'application mobile Sofinco : Mettez en pause vos mensualités pour faire face aux imprévus ; Avec la carte de crédit Sofinco associée à un crédit renouvelable, vous bénéficiez de surcroît des avantages VISA : Enfin, si vous disposez d'un iPhone et/ou d'une Apple Watch, il est possible de l'intégrer à votre portefeuille de cartes Apple Wallet.

Une solution pratique : même si vous l'oubliez à la maison, elle restera ainsi toujours prête à l'emploi grâce à votre appareil connecté. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Les produits et services mentionnés dans cet article peuvent être commercialisés par Sofinco, marque de CA Consumer Finance prêteur, SA au capital de 629 480 046 euros, 1 rue Victor Basch CS 70001 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS N° 07 008 079 (). Renseignez-vous sur leur disponibilité.

La souscription à ces produits et services est soumise à conditions ou à la réglementation en vigueur, ainsi qu'à l'étude et à l'acceptation de votre dossier par le Prêteur. Accédez au détail de ces produits et services en cliquant sur les liens hypertexte prévus à cet effet dans la présente page Internet. La rédaction de BFM Business n'a pas participé à la réalisation de ce contenu en partenariat avec Sofinco





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