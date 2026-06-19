La carrière de Nando de Colo s'achève sur un dernier titre

Nando de Colo a joué son dernier match en carrière, après avoir annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Il a remporté un dernier titre de champion de Turquie avec son équipe, le Fenerbahçe.

La carrière de Nando de Colo s'est achevée sur un dernier titre, remporté par son équipe, le Fenerbahçe , en Turquie . Cette victoire marque le 21e trophée de la carrière de la légende française.

Nando de Colo a joué un dernier match en carrière, après avoir annoncé qu'il prenait sa retraite internationale après la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il avait également annoncé que la saison 2025/26 serait sa dernière saison en club. Nando de Colo a terminé sa carrière sur un énième sommet, malgré l'échec en EuroLeague.

Il a bouclé la boucle en club avec la manière, s'offrant un dernier titre de champion de Turquie au sein d'un club qu'il connaît par cœur. Le légendaire arrière tricolore de 38 ans a été un double champion d'EuroLeague avec le CSKA Moscou, élu MVP de la saison régulière et du Final Four en 2016. Il quitte les parquets en tant que deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la reine des Coupes d'Europe.

Avec l'équipe de France, son héritage reste immense, couronné par le titre à l'Euro 2013 et deux médailles d'argent olympiques. Le basket européen perd aujourd'hui l'un de ses plus brillants magiciens, parti le trophée entre les mains, son 21e toutes compétitions confondues





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