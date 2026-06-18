La canicule s'installe en France avec des températures qui atteindront les 40°C dans certaines régions. Les autorités locales pourraient annuler les rassemblements en cas de vigilance rouge canicule.

La canicule et la Fête de la musique : plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine annulent leurs festivités en raison des fortes chaleurs attendues ce dimanche. Les températures devraient atteindre les 40°C dans certaines régions, ce qui pourrait entraîner des annulations de rassemblements.

La municipalité de Brive-la-Gaillarde a prévenu jeudi de l'annulation des animations programmées, tandis que la Fête de la musique à Angers a été maintenue mais avec des mesures de sécurité renforcées. Les autorités locales pourraient décider d'annuler les rassemblements en cas de vigilance rouge canicule.

La vague de chaleur s'est installée jeudi sur une large partie de la France, avec des températures qui approchent de plus en plus des 40°C. Vingt-six départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France, jusqu'à vendredi minuit





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