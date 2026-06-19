La canicule bouleverse la Fête de la musique à Figeac

Face à la canicule qui va sévir ces prochains jours, la ville de Figeac prend les devants et active son plan canicule. Les services et établissements du Grand Figeac modifient également leur fonctionnement en raison des fortes chaleurs.

Face à la canicule qui va sévir ces prochains jours, des dispositifs exceptionnels sont mis en place à Figeac . Samedi, la piscine du Surgié sera exceptionnellement ouverte l'après-midi.

La Fête de la musique voit son programme totalement bouleversé. Les fortes chaleurs vont durer, les services adapteront au mieux leurs horaires la semaine prochaine. Les deux plus grandes salles municipales seront ouvertes aux scolaires et aux personnes sans domicile. La ville de Figeac prend les devants et active son plan canicule.

L'organisation de l'événement du week-end, la Fête de la musique prévue samedi et dimanche, est fortement perturbée par cet épisode de fortes chaleurs. La nouvelle formule de la Fête de la musique prévue sur deux jours dans le centre-ville a dû être révisée en urgence ce vendredi par la municipalité. Plus question pour la trentaine de groupes et artistes inscrits de se produire en pleine après-midi, d'autant que le public attendra sans doute la fin de journée pour sortir.

On annule tout entre 12 heures et 18 heures samedi et dimanche. On propose à tous les gens qui interviennent de reporter leur prestation après 18 heures, précise le maire de Figeac, Philippe Landrein. De la même façon, la ville a incité les divers clubs sportifs figeacois qui devaient se produire durant le week-end à ne pas prendre de risque.

Le dispositif mis en place comprend par ailleurs l'activation d'un poste de secours avancé au CCAS pour encadrer l'événement et l'organisation de patrouilles en ville, avec la collaboration des agents de l'Unité de prévention et de protection sociale. La Fête de la musique à Figeac ne débutera qu'à 18 heures samedi et dimanche pour éviter les heures les plus chaudes. Les services et établissements du Grand Figeac modifient également leur fonctionnement en raison des fortes chaleurs.

Première disposition : l'ouverture exceptionnelle ce samedi 20 juin de la piscine intercommunale du Surgié de 15 heures à 19 heures. Elle fonctionne normalement en juin le mercredi et le dimanche de 15 heures à 19 heures. Sur le territoire, les bassins de Lacapelle-Marival et de la Locô seront accessibles. Les médiathèques intercommunales adaptent aussi leurs horaires pour accueillir les usagers dans les meilleures conditions.

À Figeac, l'Astrolabe sera ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 12h30 ; à Cajarc mercredi et vendredi de 9 heures à 12h30, samedi jusqu'à midi ou encore à Lacapelle-Marival lundi, mercredi et samedi de 10 heures à 12 heures. L'espace Mitterrand ouvert aux écoliers lundi, la salle Balène accessible aux sans-abris Deux salles municipales sont mises à disposition des publics vulnérables. L'espace Mitterrand climatisé sera ouvert aux écoles lundi après-midi.

À ce jour, deux écoles ont déjà répondu favorablement à cette proposition, indique la mairie. Pour la protection des personnes sans domicile fixe, la salle Balène au cœur de Figeac sera accessible. L'accueil sera par ailleurs renforcé au centre Le Trait d'Union à côté du centre social. Des maraudes de terrain sont en outre annoncées pour aller à la rencontre des personnes sans abri, leur donner de l'eau et les inciter à se mettre à l'abri.

Canicule dans le Lot : que faire pendant cette vague de chaleur dans le Figeacois ? De bonnes idées de sorties et d'activités 'à la fraîche' à privilégier en cette fin de semaine Canicule dans le Lot : 'Nous ne pouvions pas jouer avec la santé des enfants ni prendre le risque d'un accident'...

Face aux fortes chaleurs, certains clubs de sport contraints d'annuler leurs événements Alors que le mercure dépasse 30 °C dans les classes, la municipalité de Figeac ouvre les portes d'une salle climatisée pour 'mettre au frais' ses écoliers Météo du week-end en Occitanie : toujours la canicule samedi, la chaleur deviendra encore plus forte dimanche avec plus de 40°C dans le Sud-Oues





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canicule Figeac Fête De La Musique Piscine Salles Municipales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les chercheurs français face au hantavirus et à Ebola : « Les épidémies nous apprennent »L’ANRS-Maladies infectieuses émergentes et l’Institut Pasteur ont présenté lors d’un point presse l’état de la science aujourd’hui sur ces deux types d’épidémie

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans : les surprises et les débats attendusL'émission After Foot célèbre ses 20 ans cette saison, et pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00, et les chroniqueurs qui ont grandis avec l'After, comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, seront présents pour les débats et les invités prestigieux.

Read more »

Canicule : le Grand Figeac ouvre exceptionnellement la piscine du Surgié à FigeacEn raison du passage du Lot en vigilance orange canicule, le Grand Figeac ouvre exceptionnellement la piscine intercommunale du Surgié à Figeac ce samedi 20 juin 2026.

Read more »

Fête de la Musique : Les talents de Class'Eurock sous les projecteurs d’Aix-en-ProvenceFête de la Musique : Les talents de Class'Eurock sous les projecteurs d’Aix-en-Provence

Read more »