La Campagne de Communication du Ministère de l'Intérieur contre le Narcotrafic : Une Décision Contestable?

Le ministère de l'Intérieur lance une campagne de communication provocante pour lutter contre le narcotrafic en culpabilisant les consommateurs. Un psychiatre addictologue, le Pr Amine Benyamina, s'interroge sur l'efficacité et la pertinence de cette approche en termes de santé publique, soulignant que l'addiction est une maladie et non un choix. Il propose plutôt de cibler les lobbys du tabac et de l'alcool, responsables de nombreuses morts annuelles, et d'investir dans une campagne de santé publique sur les addictions.

Chaque jour, des personnes paient le prix de la drogue que vous achetez. » La campagne de communication lancée par le ministère de l’Intérieur pour lutter contre le narcobanditisme se veut volontairement provocante pour « responsabiliser les consommateurs » et leur faire prendre conscience qu’ils sont un maillon du narcotrafic.

Mais culpabiliser les consommateurs, est-ce véritablement pertinent en termes de santé publique ? Le Pr Amine Benyamina, psychiatre addictologue et président d’Addict’Aide, en doute. Il nous explique pourquoi. En tant que psychiatre addictologue, avec l’expérience qui est la mienne, je ne suis pas certain que la culpabilisation soit efficace. Ce message ne peut pas convaincre quelqu’un qui est addict. En la matière on a tout essayé et ça n’a jamais marché ; seul un travail de motivation, d’écoute et d’empathie fait avancer les choses. L’addiction est une maladie, ce n’est pas un choix, et les Français le savent : dans une enquête que nous avons publiée en décembre, les trois quarts le disaient, près de 70% jugeaient que c’était une souffrance pour ceux qui en étaient atteints, et neuf sur dix considéraient qu’il était difficile d’y mettre fin quand on était concerné.Je ne veux pas faire de procès d’intention, on verra ce que donne cette campagne, mais trafiquants et consommateurs sont deux choses très différentes. Le ministre de l’Intérieur est dans son rôle quand il lutte contre les trafics, quand il nous protège de la violence indubitable qu’ils génèrent. Mais là, il me semble qu’il met un pas hors de son périmètre, du côté de la santé publique. Et cela me semble en décalage avec les attentes des Français sur la prise en charge des personnes souffrant d’addiction. Dans notre enquête, la moitié des personnes interrogées jugeaient que l’augmentation du nombre de structures et professionnels dédiés à leur prise en charge était le moyen de lutte prioritaire contre les addictions. Peut-être, nous verrons quel est l’impact de cette campagne qui devra être évaluée. Mais ne faudrait-il pas plutôt cibler ceux qui leur proposent ces produits ? À commencer par les lobbys du tabac et de l’alcool : je rappelle que ces produits font à eux deux 120 000 morts par an, tandis que la consommation de drogue illicite est anecdotique à côté. Et comment distinguer, parmi les consommateurs de drogues illicites, ceux qui ne sont pas malades et ceux qui souffrent d’addiction ? Je pense que cette campagne tape à côté de son objectif, et c’est une occasion manquée d’utiliser la force publique pour mieux informer les gens. Il y a tout de même, dans notre pays, une grande hypocrisie et un grand déni sur ce sujet : la santé mentale a été érigée grande cause nationale, mais les addictions ont été oubliées. Or, qui n’a autour de lui quelqu’un qui consomme de l’alcool, du tabac, sans même parler des substances illicites ? Une campagne de santé publique sur le sujet des addictions, qui accompagnerait celle du ministère de l’Intérieur, ne serait pas de trop.





LeFigaro_Sante / 🏆 28. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Narcotrafic Addictions Santé Publique Campagne De Communication Ministère De L'intérieur

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Darmanin s'installe près de son ancien ministère de l'IntérieurGérald Darmanin, nouveau ministre de la Justice, a choisi de s'installer dans un logement à proximité de son ancien ministère de l'Intérieur. Cette décision symbolique, prise pour des raisons pratiques et de sécurité, a suscité un certain amusement auprès de certains observateurs.

Lire la suite »

Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur, démissionne après des critiques virulentesCamille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a soudainement démissionné après la publication de son livre « Porte-parole » où elle critique vivement le Rassemblement National et les syndicats de police. Le journal satirique « Le Canard Enchaîné » affirme que l'extrême droite aurait forcé sa démission. Si l'Intérieur dément ces accusations, le départ soudain de Chaize suscite de nombreuses questions.

Lire la suite »

Délinquance en Aveyron : une légère hausse en 2024 selon le ministère de l’IntérieurLes chiffres de la délinquance pour l’année 2024 ont été dévoilés par le ministère de l’Intérieur. En Aveyron, une légère augmentation est constatée, notamment pour les destructions volontaires, les escroqueries et les usages de stupéfiants.

Lire la suite »

Gabriel Attal relance Renaissance avec une campagne de communication cibléeL'ex-Premier ministre, désormais à la tête de Renaissance, lance une opération de communication importante pour relancer le parti fondé par Emmanuel Macron. Trois affiches, mettant en vedette notamment le visage de Gabriel Attal, sont déployées dans les rues. Le mouvement présidentiel cherche à capitaliser sur la figure du président des députés macronistes et à incarner les questions d'autorité.

Lire la suite »

Campagne de communication contre la consommation de stupéfiantsLe ministère de l'Intérieur a lancé une nouvelle campagne de communication de 30 secondes sur la consommation de stupéfiants. La vidéo met en scène la vente de drogue et ses conséquences sur la population, avec un message final visant à culpabiliser les acheteurs. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a défendu cette approche, affirmant qu'il s'agit de rompre avec la logique victimaire et de mettre l'accent sur l'ordre public.

Lire la suite »

La députée Sophie Pantel est intervenue au lycée Notre-Dame de MendeLes étudiants en BTS communication ont reçu la parlementaire accompagnée de sa chargée de communication.

Lire la suite »