La « cagnotte » disparaît : gouvernement n'engrange plus de surplus fiscaux liés à la flambée des prix des carburants

Le gouvernement n’engrange plus de surplus fiscaux liés à la flambée des prix des carburants, en raison d’une chute de la consommation, privant au passage ses adversaires politiques d’un argument en faveur d’une baisse des taxes. Le Premier ministre avait lui-même évoqué la possibilité de recettes supplémentaires du fait de l’envolée des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient lancée fin février.

La « cagnotte » a disparu. Le gouvernement n’engrange plus de surplus fiscaux liés à la flambée des prix des carburants , en raison d’une chute de la consommation , privant au passage ses adversaires politiques d’un argument en faveur d’une baisse des taxes.

Le Premier ministre avait lui-même évoqué la possibilité de recettes supplémentaires du fait de l’envolée des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient lancée fin février. Il avait promis de les affecter aux aides aux secteurs économiques les plus touchés et à son plan d’électrification. Mais désormais l’Etat gagne beaucoup moins d’argent en raison d’une chute d’un tiers de la consommation pendant les dix premiers jours de mai.

Sur les 10 premiers jours du mois de mai, les recettes liées au carburant reculent d’environ 300 millions d’euros, sous l’effet d’une forte baisse de la consommation (-30%). Si bien qu’après des recettes fiscales supplémentaires sur mars-avril d’environ 190 millions d’euros, les recettes depuis le 1er mars sont désormais inférieures de 105 millions d’euros à celles perçues l’an dernier pendant la même période.

Le gouvernement avait promis de faire un point tous les dix jours sur les éventuels surplus fiscaux générés par la hausse des prix à la pompe. À lire aussi « Un milliard de dollars » : comment TotalEnergies s’en est mis plein les poches avec la crise pétrolière « Effets de la crise »Sébastien Lecornu a souligné mardi que « les effets de la crise se font désormais directement sentir sur les recettes fiscales ».

« Il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, de cagnotte. »Quand les Français consomment moins de carburants, cela engendre moins de taxes fixes (accises), qui sont un impôt indirect calculé en fonction du volume du produit mis en circulation et non du prix de vente final.

En revanche, des prix plus élevés génèrent plus de TVA. Ce qui a pu alimenter l’idée d’une « cagnotte » abondée par un « surplus fiscal » dont le montant a évolué au fil du temps. Le Premier ministre lui-même avait reconnu début avril disposer d’un surplus fiscal —évalué alors à 270 millions euros— qu’il souhaitait réaffecter à son plan d’électrification visant à moins dépendre des hydrocarbures.

Surplus en baisse depuis deux moisIl a par la suite promis que le surplus, ramené à 190 millions d’euros sur mars-avril, servirait à financer « intégralement » les aides versées aux secteurs les plus touchés ou aux « grands rouleurs ». Mais la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l’Energie, Maud Bregeon, avait modéré cette hypothèse en expliquant que « l’Etat ne s’enrichit jamais sur le dos d’une crise, parce qu’entre la perte de croissance, la perte de consommation, les aides que vous déployez (…), vous n’êtes jamais gagnant ».

Contraint à la discipline budgétaire et menacé par une récession, le gouvernement temporise depuis le début de la guerre sur les aides qu’il veut toujours ciblées et non générales, écartant toute baisse de la fiscalité. À lire aussi L’aide carburant de 50 euros bientôt disponible : voici les revenus à ne pas dépasser pour la toucher De nouvelles aides ?

Sébastien Lecornu a reconnu toutefois la semaine dernière que la crise s’éternisait et qu’il fallait dans ce contexte « changer d’échelle ». Il devrait présenter de nouvelles mesures d’ici à une semaine, a dit lundi Maud Bregeon.

On envisage d’aider davantage de Français (…) que ceux qui sont aidés aujourd’hui parce que la situation perdure, parce que ce qui compte pour nous, c’est certes le déficit public, mais aussi le pouvoir d’achat des Français, et notamment des Français les plus modestes. Or l’envolée des prix de l’énergie est devenue un thème politique de plus en plus brûlant dans un climat de pré-campagne présidentielle. Source : AFP.

Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu





Lille_actu / 🏆 71. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flambée Des Prix Des Carburants Chute De La Consommation Recettes Fiscales Plan D’Électrification Aide Aux Secteurs Économiques Les Plus Touchés Plan D’Électrification Aide Aux Secteurs Les Plus Touchés Grandes Rouleurs Baisse De La Fiscalité Discipline Budgétaire Récession Crise Pétrolière Crise Économique Flamme De Guerre Flamme De Guerre Au Moyen-Orient Flamme De Guerre En Égypte Flamme De Guerre En Libye Flamme De Guerre En Tchad Flamme De Guerre En Érythrée Flamme De Guerre En Somalie Flamme De Guerre En Djibouti Flamme De Guerre En Éthiopie Flamme De Guerre En Ouganda Flamme De Guerre En Kenya Flamme De Guerre En Tanzanie Flamme De Guerre En Rwanda Flamme De Guerre En Burundi Flamme De Guerre En Tchad Flamme De Guerre En Érythrée Flamme De Guerre En Somalie Flamme De Guerre En Djibouti Flamme De Guerre En Éthiopie Flamme De Guerre En Ouganda Flamme De Guerre En Kenya Flamme De Guerre En Tanzanie Flamme De Guerre En Rwanda Flamme De Guerre En Burundi Flamme De Guerre En Tchad Flamme De Guerre En Érythrée Flamme De Guerre En Somalie Flamme De Guerre En Djibouti Flamme De Guerre En Éthiopie Flamme De Guerre En Ouganda Flamme De Guerre En Kenya Flamme De Guerre En Tanzanie Flamme De Guerre En Rwanda Flamme De Guerre En Burundi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guerre au Moyen-Orient : ce qu’il faut retenir de ce dimancheMenaces iraniennes, attaques de drones dans le Golfe, navires visés et inquiétudes sur la sécurité maritime : plusieurs incidents ont ravivé les craintes d’une déstabilisation durable de la région.

Read more »

Moyen-Orient : l’Iran répond à une proposition américaine alors que les tensions persistentTéhéran a transmis sa réponse au plan de paix américain pour mettre fin au conflit régional, tandis que Benjamin Netanyahou affirme que la guerre n’est pas terminée

Read more »

Guerre au Moyen-Orient : Trump juge 'totalement inacceptable' la réponse de l'Iran, le pétrole grimpeLes États-Unis avaient déposé une proposition de sortie de guerre à l'Iran ce week-end, mais la réponse de l'Iran n'a pas été du goût du président américain qui a indiqué que le pays du golfe menait 'en bateau' depuis 47 ans le monde.

Read more »

Assemblées générales 2026 : successions, IA et Moyen-Orient au cœur des inquiétudes des actionnairesLes assemblées générales 2026 des grandes entreprises françaises sont marquées par les enjeux de succession des dirigeants, la montée de l’intelligence artificielle et les tensions géopolitiques, qui redessinent les attentes des actionnaires.

Read more »