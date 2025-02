La caféine après les repas : une mauvaise habitude pour votre digestion

Cette habitude courante, boire du café après les repas, peut avoir un impact négatif sur la digestion. En effet, la caféine limite l'absorption de certains nutriments et stimule la production d'acide gastrique, ce qui peut causer des reflux et rendre la digestion plus difficile.

La digestion est sacrée. Pour la favoriser et rester en bonne santé , évitez cette mauvaise habitude que tout le monde applique. Après un repas copieux, vient ce moment où l'on ressent une agréable sensation de satiété. Le ventre bien rempli, on déboutonne parfois discrètement son pantalon pour se sentir plus à l’aise. Puis, sans même y penser, on attrape une tasse de café bien chaud, comme un rituel immuable.

Pourtant, cette habitude, adoptée par beaucoup, pourrait bien être une erreur pour la digestion. En effet, boire un café immédiatement après avoir mangé impacte négativement l'assimilation des nutriments et le confort digestif. Voici pourquoi il est préférable de revoir ce réflexe post-repas. \Un bon repas en famille ou entre amis, une table joliment dressée, et ce moment de détente où l’on savoure les derniers instants du festin. Après l’entrée, le plat et parfois le dessert, vient souvent le rituel du café. Noir, serré ou allongé, il est devenu un incontournable de la fin de repas, notamment au restaurant. Pourtant, ce geste en apparence anodin n’est pas sans conséquence sur la digestion.peut perturber l’assimilation des nutriments, notamment du fer. La caféine limite l’absorption de ce minéral essentiel, ce qui peut à terme engendrer des carences, surtout chez les personnes sujettes aux anémies. De plus, le café stimule la production d’acide gastrique, ce qui peut provoquer des souffles ou des reflux gastriques, et rendre la digestion plus difficile et inconfortable. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé d’attendre au moins une heure après le repas avant de déguster son café. \On pourrait penser qu’une petite sieste après le repas est une bonne idée pour digérer plus facilement, ou encore de s’allonger pour une courte sieste. Pourtant, cette habitude est tout aussi néfaste pour la digestion. Lorsque l’on s’allonge juste après avoir mangé, les sucs gastriques peuvent remonter plus facilement dans l’œsophage, favorisant ainsi les reflux acides et les brûlures d’estomac. De plus, la digestion se fait plus lentement dans cette position, ce qui peut entraîner des nausées et un inconfort digestif prolongé. Pour favoriser une bonne digestion, mieux vaut rester en position assise ou opter pour une petite promenade. Se mouvoir légèrement permet de stimuler le transit intestinal et d’éviter cette sensation de lourdeur après un repas copieux





grazia_fr / 🏆 45. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Digestion Café Nutrition Reflux Santé

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Grâce à cette offre signée AliExpress, cette Wallbox a rarement été aussi abordableLes promos de l’hiver débarquent dès le 1er janvier chez AliExpress. Les possesseurs de voiture électrique peuvent d’ores et déjà saisir la Wallbox EVSE Feyree de 7,6 kW avec une prise IEC62196-2 à prix cassé.

Lire la suite »

Quelle est cette offre folle proposée par Amazon sur cette veste Carhartt bien chaude ?Si vous avez envie de sortir bien au chaud cet hiver, alors, craquez pour cette veste Carhartt. Elle profite d’un prix irrésistible sur le site d’Amazon mais cela ne va pas durer longtemps, alors, il faut en profiter au plus vite.

Lire la suite »

Cdiscount vous régale en faisant cette offre affolante sur cette barre de son dernier criSi vous souhaitez réellement profiter de vos films et séries préférées sur votre téléviseur dernier cri, n'hésitez pas alors à mettre en avant une immersion sonore efficace, comme le propose cette offre à prix réduit sur cette barre de son.

Lire la suite »

Cette tablette Lenovo est l’alternative parfaite pour petits budgets grâce à cette offre AliExpressC’est un fait, la jeune génération est une génération tactile et elle a un peu de mal à utiliser une souris sur ordinateur. Alors, autant lui faire plaisir et miser sur une bonne tablette Lenovo Xiaoxin de 2024 à moins de 135 euros sur AliExpress.

Lire la suite »

Cette réduction sur cette montre authentique Seiko est à saisir avant la fin des soldesVous êtes à la recherche d’une montre élégante et résistante ? Optez pour cette montre pour homme de la marque Seiko. En plus, vous pouvez en profiter pour près de 200 euros grâce aux soldes de Cdiscount. Ne tardez pas, cette offre ne risque pas de durer indéfiniment.

Lire la suite »

Le prix de cette tondeuse robot dégringole complètement avec cette astuce exclusive et limitéeVous êtes à la recherche d’une tondeuse à gazon performante et polyvalente . Optez pour cette tondeuse robotisée de la marque Ecovacs et prenez le contrôle de votre jardin facilement. Et grâce aux soldes de Cdiscount, vous pouvez dès maintenant en profiter avec une remise attractive de 100 euros.

Lire la suite »