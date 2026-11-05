La Cabane élargit sa programmation aux Halles de la Cartoucherie en redressement judiciaire

La salle de spectacles La Cabane diversifie sa programmation et ses horaires pour attirer un public plus large, dans un contexte de redressement judiciaire des Halles de la Cartoucherie à Toulouse.

La Cabane, salle de spectacles emblématique située au sein des Halles de la Cartoucherie à Toulouse, entame sa troisième saison avec une stratégie ambitieuse. Ce lieu culturel vise à franchir une nouvelle étape en élargissant sa programmation et en diversifiant ses activités pour séduire un public plus large. Cette évolution s'inscrit dans un paysage toulousain particulièrement concurrentiel, alors que l'établissement global traverse une période de redressement judiciaire.

Stratégie de diversification de la programmation

Muriel Le Vaillant, directrice générale des Halles de la Cartoucherie, décrit l'équipement comme incroyable. La Cabane peut accueillir 440 spectateurs en configuration assise, notamment pour les spectacles d'humour, et jusqu'à 770 personnes lors des soirées musicales. Le lieu propose désormais une centaine de dates par an, mêlant concerts, humour et soirées électro. Cette diversification progressive des propositions vise à installer durablement le lieu dans le paysage culturel local.

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L'établissement élargit également ses horaires d'ouverture en accueillant des événements de nuit. La Cabane fonctionne parfois jusqu'à 4 heures du matin, ce qui attire une clientèle différente. Cette extension des horaires fait partie intégrante de la stratégie pour maximiser l'utilisation de la salle et augmenter la fréquentation globale. Muriel Le Vaillant souligne que cette approche permet de répondre à une demande croissante.

Artistes et programmation culturelle variée

La programmation musicale fait la part belle aux artistes émergents comme aux valeurs confirmées. Les amateurs de rock pourront retrouver Shaârghot le 29 novembre, figure de la scène metal industrielle française. Les univers du reggae et du hip-hop seront représentés par Java et Winston McAnuff le 5 décembre. Ces dates s'inscrivent dans une saison riche qui cherche à toucher différentes communautés de spectateurs.

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L'année 2027 accueillera également le saxophoniste Guillaume Perret le 29 janvier. Le duo de jazzmen Henri Texier et Daniel Zimmermann se produira le 4 avril. Le groupe belge Warhaus sera présent le 18 avril. Le rap ne sera pas oublié avec Still Fresh le 21 avril. Cette variété de genres montre l'engagement de la Cabane à offrir une offre culturelle complète et attractif.

Impact économique et activités connexes

L'humour occupe également une place importante dans la programmation de La Cabane. Plusieurs représentants de la nouvelle génération sont attendus, parmi lesquels Ana Godefroy et Sofia Belabbes. Le Filip, gagnante de la troisième saison de Drag Race France, est également annoncée. Ces événements attirent un public différent et renforcent la visibilité du lieu dans le secteur du spectacle vivant à Toulouse.

Au-delà de la billetterie, La Cabane développe son activité de privatisation. L'établissement mise sur les séminaires et événements d'entreprise pour faire vivre le lieu. Ces contrats devraient également contribuer à soutenir le food court des Halles. Le concept des Halles permet de proposer une expérience globale, explique Muriel Le Vaillant. Chaque espace doit devenir rentable pour assurer la viabilité économique de l'ensemble du complexe face aux défis du redressement judiciaire.