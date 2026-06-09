La boutique Quartier Général, spécialisée dans la vente de prêt-à-porter, a annoncé la fermeture de ses portes à Tarbes après neuf ans d'activité. Le créateur Daniel Novais de Almeida attribue les raisons à la concurrence grandissante des applications made in China et les changements des habitudes de consommation.

La boutique Quartier Général ferme ses portes à Tarbes après neuf ans d'activité. Le créateur Daniel Novais de Almeida a annoncé la fermeture de l'enseigne spécialisée dans la vente de prêt-à-porter , attribuant les raisons à la concurrence grandissante des applications made in China et les changements des habitudes de consommation.

Il remercie sa clientèle pour sa fidélité et salue les neuf années riches en belles rencontres et en expériences inoubliables. Il affirme avoir tout fait pour proposer des collections originales et fabriquées en Europe. Malgré la fermeture, il garde du positif de cette aventure entrepreneuriale, affirmant qu'elle l'a poussé à se dépasser et à trouver des solutions dans les moments les plus durs. Une liquidation est en cours dans la boutique pour dire merci une dernière fois à sa clientèle





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