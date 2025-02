La Bourse de Paris Résistante aux Droits de Douane de Trump

L'indice CAC 40 a terminé en hausse lundi, malgré les nouvelles déclarations de Donald Trump concernant des droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium. Les investisseurs restent peu impressionnés par les menaces commerciales et profitent d'une bonne dynamique boursière européenne.

La Bourse de Paris a clôturé en hausse lundi, les investisseurs affichant peu d'intérêt face aux nouvelles déclarations de Donald Trump concernant des droits de douane supplémentaires potentiels, alors que les marchés boursiers européens connaissent une bonne dynamique. L'indice CAC 40 a progressé de 0,42% à 8 006,22 points, soit une augmentation de 33,19 points. Vendredi, il avait terminé en baisse de 0,43% à 7 973,03 points. M.

Trump a annoncé dimanche la mise en place de droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. Ces mesures affecteraient principalement le Canada, premier fournisseur des États-Unis, mais aussi le Brésil, le Mexique et la Corée du Sud. L'indice parisien est toutefois resté insensible à cette nouvelle offensive commerciale américaine, après les changements de cap récents du milliardaire républicain vis-à-vis du Canada, du Mexique et de la Chine. « Il existe un sentiment de banalisation. Les investisseurs estiment qu'il s'agit essentiellement d'une arme de négociation », a expliqué à l'AFP David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Échiquier. « Nous sommes pour l'instant loin d'une guerre commerciale ouverte », a ajouté Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. La place parisienne bénéficie aussi toujours de la bonne dynamique qui règne depuis le début de l'année sur les marchés européens. Le CAC 40 a gagné depuis le 1er janvier 8,41%. L'an dernier, les places du Vieux Continent avaient connu une performance plus faible que leurs homologues américaines, dont le prix des titres a fortement augmenté. Les actions parisiennes ont encore plus souffert après la dissolution de l'Assemblée nationale. Résultat: les actions européennes, peu chères, attirent depuis début 2025 les investisseurs en quête de bonnes affaires. Par ailleurs, la BCE a poursuivi sa politique de baisse des taux d'intérêt, ce qui donne un coup de pouce aux marchés boursiers européens, alors qu'aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) a opté pour le statu quo monétaire. A cela s'ajoute une « bonne saison des résultats, qui sont pour l'instant largement au-dessus des prévisions » des analystes, selon David Kruk. Côté obligataire, l'emprunt à dix ans français a atteint 3,08%, contre 3,09% vendredi. Son équivalent allemand, référence en Europe, n'a pas bougé, à 2,36%.





