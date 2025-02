La Bourse de Paris en légère hausse, en attendant la suite de l'intervention de la Fed

La Bourse de Paris progresse en légère hausse mercredi, en attendant la suite de l'intervention du président de la Fed devant le Sénat américain et la publication de l'indice des prix à la consommation pour janvier aux États-Unis.

La Bourse de Paris affichait une légère progression mercredi, en attendant la suite de l'intervention du président de la Fed devant le Sénat américain et la publication de la première mesure de l'inflation de l'année aux États-Unis. L'indice phare de la place parisienne, le CAC 40 , gagnait 0,36%, soit 28,96 points, pour atteindre 8.057,86 points. Mardi, il avait terminé en légère hausse de 0,28% à 8.028,90 points.

Malgré la « montée des enchères sur les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne », « le marché garde le cap », observent les analystes de Natixis. Les inquiétudes que les droits de douane de Donald Trump « entraînent une hausse de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique » persistent cependant. L'Europe craint d'être la prochaine cible de l'administration Trump, notamment pour ses vins et spiritueux, très dépendants des exportations.Le président de la Fed Jerome Powell a répété mardi, lors de son audition semestrielle devant les sénateurs américains, qu'« il ne s'agit pas du travail de la Fed de commenter la politique douanière, mais celui des élus ». Il a également réaffirmé qu'il ne voyait « pas d'urgence » à baisser les taux directeurs dans la mesure où la plupart des indicateurs étaient positifs, à l'exception de l'inflation, encore « quelque peu élevée », au-dessus de la cible de 2% de la Fed. Les investisseurs prêteront attention mercredi à la seconde partie du témoignage de M. Powell, cette fois devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, dans l'espoir d'y déceler plus d'indices sur la trajectoire des taux de la banque centrale cette année. Ils scruteront également la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour janvier aux États-Unis.Parmi les valeurs vedettes de la place parisienne, le groupe français de luxe Kering poursuit son rebond au lendemain de la publication de ses résultats annuels, les investisseurs saluant un quatrième trimestre meilleur qu'attendu. Vers 09H50, le titre du groupe gagnait 5,50% à 261 euros.





