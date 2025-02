La Bourse de New York ouvre en baisse après l'accélération de l'inflation aux États-Unis

Les indices boursiers de New York ont ouvert en baisse mercredi après la publication de données sur l'inflation aux États-Unis qui ont montré une accélération de la hausse des prix. Cette évolution pourrait éloigner la perspective d'une nouvelle baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed).

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi après la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux États-Unis qui montrent une accélération de la hausse des prix. Cette évolution pourrait éloigner la perspective d'une nouvelle baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine ( Fed ). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 360,96 points, soit 0,81%, à 44.232,69 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 58,55 points, soit 0,96%, à 6.009,95 points. Le Nasdaq Composite cède 211,61 points, soit 1,08%, à 19.432,25 points. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que les prix à la consommation (CPI) aux États-Unis avaient accéléré contre toute attente en janvier en rythme mensuel et annuel, à respectivement +0,5% et +3,0%. L'indice CPI de base, qui exclut les éléments volatils, montre également une accélération sur un mois (+0,4%) et un an (+3,3%). Après la publication de ces statistiques, les contrats à terme sur les taux montrent que la Fed ne baissera ses taux qu'en septembre et qu'une réduction de seulement 27,5 points de base est attendue cette année, alors que le marché tablait auparavant sur un nouvel assouplissement monétaire en juin. 'Les données d'aujourd'hui confirment que l'inflation est toujours un problème et elles confirment évidemment la position de la Fed, qui est de faire preuve de prudence dans la baisse des taux d'intérêt', a commenté Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. 'Avec les perspectives sur les droits de douane, cela s'ajoute aux inquiétudes liées à l'inflation', a-t-il ajouté, faisant référence aux récents décrets signés par le président américain, Donald Trump. 'Si les chiffres (de l'inflation) continuent ainsi pendant encore un ou deux mois, cela signifie probablement que la Fed va probablement maintenir son taux directeur en l'état pour le reste de l'année', a-t-il poursuivi. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans grimpait mercredi de 10,4 points de base, à 4,6392%, après avoir touché un sommet de près de trois semaines, à 4,64%. L'indice dollar accélérait ses gains, prenant 0,50% face à un panier de devises de référence, tandis que l'indice CBOE de la volatilité a touché un pic d'une semaine, à plus de 17 points (+6,1%). Jerome Powell, le président de la Fed, qui a dit mardi devant une commission du Sénat américain que la banque centrale n'était pas pressée de baisser à nouveau ses taux directeurs, doit témoigner de nouveau, à 15h00 GMT, cette-fois ci devant la commission des Affaires financières de la Chambre des représentants. Aux valeurs, de nombreuses publications animent également les échanges. Lyft chute de 15,46%, le spécialiste des services de VTC ayant annoncé prévoir des réservations brutes au premier trimestre en dessous du consensus. Uber, son principal concurrent, cède 3,40%. CVS Health grimpe de 11,98%, le conglomérat médical ayant dépassé les attentes au quatrième trimestre avec le bénéfice. Biogen en revanche cède 3,43%, après avoir dit anticiper un bénéfice pour 2025 inférieur aux attentes. Super Micro Computer bondit de 9,58%, le fabricant de serveurs ayant dit être en mesure de déposer ses comptes financiers auprès de la SEC d'ici le 25 février. (Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de l'équipe marchés de Reuters, édité par Blandine Hénault)





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bourse De New York Inflation Fed Taux D'intérêt États-Unis Dow Jones S&P 500 Nasdaq

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

États-Unis : Joe Biden retire Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorismeJoe Biden espère que cette décision motivera Cuba à procéder à la libération de prisonniers politiques, avant même la prestation de serment de Donald Trump lundi prochain.

Lire la suite »

États-Unis retirent Cuba de la liste des États sponsors du terrorismeJoe Biden a annoncé le retrait de Cuba de la liste des États sponsors du terrorisme. Cette décision, qui inverse une mesure de 2017 imposant des sanctions aux militaires cubains, pourrait avoir un impact positif sur l'économie cubaine.

Lire la suite »

Aux États-Unis, la fusée New Glenn de Jeff Bezos a réussi son premier décollageLors d’une retransmission vidéo, l’entreprise spatiale américaine Blue Origin a confirmé le lancement réussi de sa grande fusée censée concurrencer SpaceX.

Lire la suite »

Etats-Unis : Après Twitter, Elon Musk serait en discussion pour racheter TikTokSi TikTok était banni aux Etats-Unis d’ici le 19 janvier, la Chine pourrait vendre à Elon Musk la branche américaine de ce réseau social

Lire la suite »

TikTok Envisage Une Acquisition Après L'Interdiction Imminente Aux États-UnisL'interdiction possible de TikTok aux États-Unis a déclenché une vague d'offres d'acquisition. Elon Musk et MrBeast sont parmi les candidats potentiels. L'impact de TikTok sur la société et la modération de contenu restent des sujets de débat.

Lire la suite »

TikTok annonce sa fermeture dimanche aux Etats-Unis après la décision de la Cour suprêmeLa disparition américaine de la plateforme de vidéos est quasi certaine, à moins d'une intervention de dernière minute du gouvernement de Joe Biden. Mais ce dernier a déjà annoncé qu'il laisserait son successeur, Donald Trump, trancher.

Lire la suite »