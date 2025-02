La Bourde de Maignan Ruine le Milan

Mike Maignan, gardien français de l'AC Milan, a été sévèrement critiqué par la presse italienne après une grave erreur qui a coûté la victoire à son équipe face à Feyenoord lors du match aller des play-offs de la Ligue des Champions.

Jeudi, les principaux journaux italiens, sportifs et généralistes, ont vivement critiqué Mike Maignan suite à sa grave erreur qui a précipité la défaite de l'AC Milan (1-0) face à Feyenoord lors du match aller des play-offs de la Ligue des Champions. Mike Maignan n'a pas été épargné par les médias italiens après le match Feyenoord -AC Milan (1-0), le premier match des play-offs de la Ligue des Champions.

Les trois journaux sportifs italiens, ainsi que les principaux journaux généralistes, ont unanimement condamné la performance du gardien français, tenu responsable d'une erreur flagrante lors du seul but de la rencontre, marqué par le Brésilien Igor Paixao dès la 3e minute de jeu. Cette erreur, qualifiée de « papera » en italien, a été pointée du doigt comme le facteur déterminant de la défaite des Rossoneri au stade De Kuip. « Diable, quel cadeau ! », a ironisé La Gazzetta dello sport en référence au tir à ras de terre du droit « téléphoné » de Paixao que « Maignan a manqué en plongeant maladroitement ». Le quotidien souligne que le capitaine du Milan a enchaîné les erreurs cette saison. « Autrefois ''super'' et ''magique'', ce Maignan est devenu bien trop normal. » Selon La Gazzetta, « la valeur ajoutée qu'apportait un Maignan capable de voler d'un poteau à l'autre » est désormais oubliée. En indiquant que le gardien français a concédé un but sur un poteau qu'il devait couvrir, le quotidien milanais lui attribue la note la plus basse du match, un 4 sur 10 (dans la presse italienne, la moyenne est à 6), même s'il ne ménage pas le reste de l'équipe, notamment la ligne d'attaque (4,5 pour Rafael Leao).Mike Maignan a également reçu une note de 4 sur 10 dans le Corriere dello sport, qui écrit : « Une erreur très lourde pour un gardien de cette expérience, naguère véritable assurance-vie du Milan. » Pour Tuttosport, la « bourde colossale » de Maignan lui vaut un identique 4. La même critique résonne dans les deux principaux journaux généralistes italiens. La Repubblica titre que « la bourde de Maignan ruine le Milan » et ironise sur l'intervention incriminée du gardien titulaire des Bleus : « Maladroit comme s'il devait plaquer un chat qui s'enfuit. Le ballon, félin, lui passe sous le ventre. » Le capitaine de l'AC Milan obtient un 4,5 du quotidien romain. Et un 4 sur 10 dans les colonnes du Corriere della Sera, qui parle « d'erreur macroscopique » de Mike Maignan, « offrant au Feyenoord une nuit rock'n'roll, et compliquant les affaires du Milan ». Cependant, aucun des journaux ne pense que la bourde de Maignan et la défaite de Rotterdam pourraient coûter la qualification en huitièmes de finale à l'AC Milan. « Les Rossoneri et leur gardien ont toutes les qualités pour renverser la vapeur la semaine prochaine à San Siro », estime La Gazzetta dello sport. Elle s'interroge davantage sur l'avenir à plus long terme de l'international français : « Il reste un vrai doute sur son futur au Milan, avec un contrat jusqu'en juin 2026 et des négociations jamais entrées dans le vif du sujet. » La prestation à Rotterdam ne va pas l'atténuer !





