La boulangerie Les Intrépides de Rivière-Saas-et-Gourby remporte le titre de la Meilleure boulangerie de France sur M6

Baptiste Déplacé et Timothé Thiery, propriétaires de la boulangerie Les Intrépides, ont été sacrés meilleurs boulangers de France par l'émission de M6. Après avoir repris l'établissement en 2025 et ouvert des points de vente à Heugas et Dax, les deux associés ont fait la différence grâce à leur savoir-faire artisanal et leurs créations, notamment une tarte au citron meringuée. Une victoire intervenue la veille de la Fête des mères, synonyme de nuit blanche pour produire plus de 300 pâtisseries. Malgré la notoriété soudaine, les lauréats gardent la tête froide et mettent en avant la satisfaction client et le soutien de leur communauté landaise.

Les propriétaires de la boulangerie Les Intrépides de Rivière-Saas-et-Gourby, dans les Landes , Baptiste Déplacé et Timothé Thiery, ont remporté le vendredi 29 mai 2026 le prestigieux concours télévisé "La Meilleure boulangerie de France" diffusé sur M6.

Cette victoire couronne une aventure débutée début 2025 lorsqu'ils ont repris l'établissement existant, après avoir acquis une solide expérience dans des maisons gastronomiques prestigieuses et suivi des formations en pâtisserie. Le duo a également ouvert des points de vente à Heugas et à Dax, rue de la Fontaine chaude, répondant ainsi à la demande croissante de leur clientèle.

La consécration nationale est intervenue après une qualification régionale en novembre et une semaine de tournage intense à Paris où ilsont affronté 265 boulangeries représentant les 28 régions de France. Le jury, composé notamment de Bruno Cormerais, Noémie Honiat et Michel Sarran, a été séduit par leurs créations, en particulier leurs tartes au citron meringuées individuelles. L'exploit a été accompli la veille de la Fête des mères, entraînant une nuit blanche pour produire plus de 300 pâtisseries spéciales.

Malgré la notoriété soudaine, les deux associés gardent les pieds sur terre, refusant de se considérer comme des people. Ils ont déposé le trophée sur le comptoir comme une publicité naturelle mais insistent sur l'importance de la satisfaction client quotidienne. Leur philosophie est de mettre en avant leur parcours, le terroir landais et le retour des gens du pays.

Le tournage, bien que fatigant, a été vécu comme une authenticité, les caméras se faisant vite oublier et les défis étant réels avec huit heures pour réaliser les meilleurs produits. Suite à leur victoire, les réseaux sociaux de la boulangerie ont explosé mais ils ont veillé à maintenir une gestion rigoureuse des quantités pour servir tous leurs clients habituels, même pendant le pic de demande médiatique.

Cette réussite collective souligne l'importance du travail d'équipe et du soutien local, comme le souligne la réaction de Grégoire de la Fonchais, jeune lauréat du meilleur croissant des Pyrénées-Atlantiques, qui évoque l'entraide dans la profession. Baptiste et Timothé s'étaient rencontrés au restaurant des Frères Ibarboure à Bidart où ils exerçaient respectivement comme chef pâtissier et commis, une rencontre qui a immédiatement "matché".

Leur succès repose sur des années de sacrifices, de nuits courtes et d'un dévouement total à leur art, illustré par leur capacité à produire des centaines de pâtisseries en une nuit pour répondre à la demande de la Fête des mères. Leur boulangerie à Rivière-Saas-et-Gourby est devenue un véritable repère pour la communauté, incarnant la renaissance d'un commerce de proximité Après des années sous la direction des Artisans réunis.

Aujourd'hui, tout en préparant les coulisses des championnats de France élite, les Intrépides poursuivent leur expansion avec la boutique de Dax et continuent de porter haut les couleurs de la boulangerie artisanale française, démontrant qu'avec passion, travail et authenticité, il est possible de hisser un petit établissement landais au sommet national. L'aventure ne fait que commencer, mais déjà le trophée trône fièrement sur le comptoir, témoin d'une victoire qui unit les deux associés et leur équipe dans une même quête d'excellence et de partage avec la clientèle





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