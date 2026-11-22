Analyse détaillée de la 9e journée de La Boulangère Wonderligue. Lattes-Montpellier et Basket Landes survivent de justesse, tandis que La Tronche-Meylan perd lourdement.

La onzième journée de la saison de La Boulangère Wonderligue a connu son premier match ce dimanche 27 octobre 2024, marquant la reprise après deux semaines de trêve internationale. Les confrontations ont révélé des dynamiques de jeu contrastées et des renversements de situation spectaculaires sur les parquets français. Ces résultats maintiennent l'équilibre précaire au sommet du classement tout en exacerbant la tension dans la zone de relégation. Les équipes leaders ont dû surmonter des défiances majeures pour préserver leur intégrité tactique et leur position stratégique.

Performance dramatique de Lattes-Montpellier

Le club Lattes-Montpellier a conservé sa place de leader du championnat grâce à une victoire de 82-78 contre Landerneau. Cette performance s'est révélée être la plus émotionnelle de la journée pour la franchise héraultaise. À dix minutes de la fin du match, les joueuses de l'entraîneur David Gautier semblaient irrémédiablement perdues face au Landerneau. Elles étaient alors menées de 17 points, avec un score de 50-67 sur la table.

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Le basket-ball français a démontré son caractère totalement irrationnel lors de ce quart-temps final. Les joueuses de Lattes-Montpellier ont opéré un renversement complet en marquant 32 points contre 11 pour leurs adversaires dans cette période décisive. La domination s'est accentuée dans les cinq dernières minutes avec un blitz de 12-2 qui a brisé la résistance de l'équipe visiteuse.

Grâce à cette victoire quasi-inespérée, le BLMA affiche désormais un bilan de huit victoires pour une défaite. Cette performance leur permet de conserver une longueur d'avance sur leurs deux dauphins directs, Basket Landes et Charleville-Mézières, qui comptent tous deux sept victoires pour deux défaites. Ce résultat renforce considérablement la confiance de l'effectif avant le choc contre le champion en titre la semaine prochaine.

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Résistance agressive de Basket Landes

Le champion en titre, Basket Landes, a également réalisé un exploit de maintien, bien que moins spectaculaire que celui de son rival immédiat. Les joueuses de Julie Barennes affrontaient Chartres dans un contexte délicat marqué par trois défaites consécutives avant la trêve internationale. Elles ont dû compenser un retard de 12 points en seulement 18 minutes de jeu pour renverser la situation.

La victoire finale de 80-77 a été acquise grâce à une agressivité accrue et une meilleure alternance offensif. Julie Barennes a déclaré après le match que cette victoire redonnait beaucoup de confiance à l'effectif. Elle a reconnu que ce n'était pas le match parfait mais que le résultat était nécessaire pour redresser la barre.

Victoires dominantes et revers significatifs

La Flammes Carolo a offert un récital total lors de son déplacement à Villeneuve-d'Ascq, remportant la rencontre par 86-64. Cette victoire écrasante a prouvé la puissance offensive de l'équipe, notamment grâce à une nouvelle internationale qui a affiché une évaluation de 30 points. La joueuse a marqué 24 points en tirant 8 fois sur 10 et a délivré quatre passes décisives.

Dans le bas du classement, la situation s'est complexifiée pour La Tronche-Meylan. Le promu a subi une lourde défaite 69-76 en prolongation contre Angers, malgré une occasion manquée en fin de match régulier. Les joueuses étaient menées de deux points avec seulement vingt secondes restantes et ont commis une faute involontaire en tentant d'éviter un contact. Cette erreur a coûté cher à l'équipe qui perd ainsi une opportunité vitale.

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Montée en puissance de Toulouse

Toulouse a réalisé un coup d'éclat majeur en étouffant l'ASVEL par 66-64. Cette victoire intervient seulement trois semaines après une victoire similaire de 61-60 contre Basket Landes. L'effectif de Toulouse a prouvé sa capacité à surmonter un début de saison difficile caractérisé par cinq défaites consécutives.

L'arrivée de la meneuse canadienne, dont le visa a été obtenu tardivement, a joué un rôle décisif dans ce renversement. La joueuse a disputé sa première rencontre le 24 octobre 2024 et a immédiatement démontré une efficacité redoutable. Elle a inscrit 17 points en tirant 6 fois sur 12, a récupéré quatre rebonds, a distribué quatre passes décisives et a effectué deux interceptions contre l'ASVEL.