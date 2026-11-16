La Boite à Livres fête ses 80 ans à Tours le 16 novembre

La célèbre librairie turennoise La Boite à Livres célèbre son quatre-vingtième anniversaire le 16 novembre avec une soirée culturelle riche en lectures et concerts.

La librairie historique La Boite à Livres située rue Nationale à Tours dans le département d'Indre-et-Loire célèbre son quatre-vingtième anniversaire le lundi 16 novembre. Cette journée spéciale marque une étape importante pour l'établissement indépendant qui a su traverser les décennies tout en restant fidèle à sa vocation culturelle au cœur de la ville.

Célébration le 16 novembre avec animations culturelles

À partir de 19 heures ce même lundi 16 novembre, l'établissement ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle dédiée à ses quatre-vingts ans. L'équipe propose un programme riche mêlant lectures, spectacles vivants et musique classique ou jazz pour fêter cette longévité remarquable.

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La librairie invite ses clients à une soirée animée de musique et de lectures lors de cet événement. Des surprises sont également au rendez-vous pour célébrer cette milestone historique de la vie littéraire locale.

Retour sur l'histoire de La Boite à Livres

Fondée en 1946 juste après la Seconde Guerre mondiale, La Boite à Livres a occupé plusieurs locaux différents avant de s'installer définitivement en 1998 au numéro 19 rue Nationale. Cette installation lui a permis de disposer d'une surface de près de mille mètres carrés. L'espace accueille actuellement plus de cinquante mille titres en rayon. Cette taille exceptionnelle a permis à La Boite à Livres de s'imposer comme la librairie indépendante de référence à Tours.

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Un programme littéraire et artistique riche

La soirée du 16 novembre sera ponctuée de lectures interprétées par Laurence Cordier qui présentera des textes d'Annie Ernaux. D'autres spectacles suivront avec du théâtre mettant en scène Le Mahabharata par Pascaline Ponti accompagnée par Katia Légeret qui introduira la gestuelle dansée bharata-natyam. La scène accueillera également des musiciens originaires du Rajasthan pour ajouter une couleur culturelle distincte à l'événement.

La dimension musicale sera également très présente avec des interprétations de musique classique par Léonor de Récondo au violon. La programmation prévoit aussi des moments consacrés à la musique jazz pour diversifier les plaisirs des visiteurs. Une exposition de tapisseries réalisée par l'Atelier de la Martinerie sera visible au rez-de-chaussée ainsi que dans l'espace salon de thé.

Décorations et perspectives pour les clients

Les vitrines de la librairie seront décorées par l'artiste Claude Mayet avec des illustrations sur le thème de la nature. Ces éléments visuels ajoutent une touche esthétique à la façade de l'établissement situé rue Nationale. La direction espère une forte affluence de la part des clients pour répondre au carton d'invitation lancé pour cette occasion.