La Boîte à Gants, la salle de spectacles lyonnaise menacée de fermeture

La Boîte à Gants, une salle de spectacles située dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, est menacée de fermeture à cause d'un conflit avec le propriétaire des murs. Le président de l'association, Jésus Ankatche, a tenté de faire entendre son attachement à ce lieu unique, mais son avenir reste compromis face à l'important conflit qui oppose l'association occupante et le propriétaire des murs.

La salle de spectacles de La Boîte à Gants, située dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon , est menacée de fermeture à cause d'un conflit avec le propriétaire des murs.

Jésus Ankatche, président de l'association La Boîte à Gants, a tenté de faire entendre son attachement à ce lieu unique, mais son avenir reste compromis face à l'important conflit qui oppose l'association occupante et le propriétaire des murs. La Boîte à Gants s'est installée il y a une quinzaine d'années en reprenant une partie du site du C'était un squat.

Les personnes sont parties et nous avons pris possession des lieux pour les remettre en état, installer un piano, etc. Le propriétaire est venu à notre rencontre. Il a compris que nous souhaitions donner une dimension culturelle et artistique à cet espace, que nous n'étions pas des squatteurs, et il nous a alors proposé un bail à titre gratuit. Mais on lui payait bien un loyer tous les mois quand même.

Malgré le souhait de La Boîte à Gants de se voir proposer, un jour, un bail commercial officiel et dans les règles, le propriétaire a mis sur la table un bail aux conditions incorrectes et inacceptables, selon Jésus. Face au refus de la salle de spectacles de signer ce nouveau deal, le propriétaire a assigné en justice ses locataires, leur envoyant un référé d'expulsion début avril, clamant que La Boîte à Gants n'était plus en droit d'occuper les lieux depuis 2016.

C'est n'importe quoi et complètement incompréhensible. Les documents le prouvent et on le prouvera lundi, appuie Jésus au sujet de l'audience qui l'attend désormais. Il n'y a plus beaucoup de lieux comme celui-là, c'est-à-dire des tremplins pour les petites compagnies et les artistes, qui ne sont pas là pour faire de l'argent mais pour rassembler les habitants du quartier. Il faut que ça continue !

Je suis confiant pour cette affaire avec la justice. Mais j'ai tout de même peur que le lieu disparaisse et qu'on ne parvienne pas à s'entendre avec le propriétaire, confie, bouleversé, le président de la salle. On va lutter pour rester, pour que cet espace ne devienne pas des appartements comme à côté. On a écrit au ministère de la Culture.

Le propriétaire des murs de La Boîte à Gants nous a répondu par l'intermédiaire de son avocat, qui explique qu'il y a bien eu un préusage qui a été régularisé pour une durée de trois ans, mais qu'à l'issue des trois ans, le 31 décembre 2016, il n'y a pas eu de nouveau contrat de prêt à usage qui a été conclu. L'association a été laissée dans les lieux à titre gracieux, mais cela n'avait pas vocation à durer, selon le conseil, qui affirme par ailleurs qu'aucun argent n'a été versé en guise de loyer.

Mon client est revenu vers l'association par mon intermédiaire l'année dernière car il voulait désormais exploiter son bien. Nous avons proposé un bail professionnel avec des conditions qui avaient été discutées, négociées et arrêtées entre les deux parties en amont. Mais au moment de régulariser la situation, l'association n'a jamais signé le bail. La seule issue possible était donc de demander son expulsion, puisque celle-ci occupe les lieux sans droit ni titre, conclut l'avocat





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