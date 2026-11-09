La BCE : Zone Euro vise une nomination pour février 2027

Kyriakos Pierrakakis confirme que la Zone Euro souhaite désigner le successeur de Christine Lagarde d'ici fin 2024 pour remplacer la présidente de la BCE en février 2027.

Le processus de succession à la direction de la Banque centrale européenne (BCE) entre dans une phase décisive. Le président de l' Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis, a confirmé que les dirigeants de la Zone Euro cherchent activement à désigner le futur gouverneur avant la fin de l'année en cours. Cette accélération vise à assurer une transition fluide vers le départ annoncé de Christine Lagarde.

Calendrier serré pour la succession Lagarde

Christine Lagarde a officiellement annoncé son intention de quitter ses fonctions le 7 février 2027. Cette date intervient environ neuf mois avant la fin théorique de son mandat actuel. L'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances des pays de la Zone Euro, entend respecter un calendrier très serré. Kyriakos Pierrakakis a déclaré à la presse que l'ambition est de boucler l'intégralité du processus de sélection avant le 31 décembre 2024.

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Une réunion des ministres des Finances de la Zone Euro est prévue à Bruxelles pour discuter de ce processus de nomination. Cependant, aucune décision finale ne devrait être rendue publique lors de cette rencontre. Cette réunion sert principalement à aligner les positions des États membres sur les profils candidats et à valider la marche à suivre institutionnelle pour la suite des événements.

Candidats en lice et positions institutionnelles

Deux candidats principaux se distinguent actuellement dans la course pour succéder à la dirigeante française. Il s'agit de Klaas Knot, issu des Pays-Bas, et de Pablo Hernandez de Cos, originaire d'Espagne. Kyriakos Pierrakakis a qualifié ces deux profils d'excellents candidats lors de ses déclarations officielles. Leur expérience technique et économique respectives est jugée suffisante pour prendre la tête de l'institution monétaire européenne.

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Le ministre espagnol des Finances, Carlos Cuerpo, a vigoureusement défendu la candidature de Pablo Hernandez de Cos. Cet ancien président de la Banque d'Espagne et actuel directeur de la Banque des règlements internationaux (BRI) est présenté comme un bâtisseur de compromis. Carlos Cuerpo a souligné que sa main ne tremble pas face aux crises et qu'il possède une expérience économique et technique très solide pour gérer les défis futurs.

De son côté, Klaas Knot a livré une vision plus agressive de son mandat potentiel lors d'un entretien publié dans le Financial Times. Il a affirmé qu'il n'hésiterait pas à utiliser l'ensemble de l'arsenal de la BCE en cas de nouvelle crise de la dette. Le candidat néerlandais a même laissé entendre qu'il était prêt à développer de nouveaux outils d'intervention pour faire face aux instability financières potentielles.

Mécanisme de décision et prochaines étapes

La procédure de nomination suit un cheminement institutionnel précis défini par les traités européens. Formellement, c'est l'Eurogroupe qui est chargé de recommander un candidat aux chefs d'État et de gouvernement des pays de la Zone Euro. Cependant, la mainmise sur la décision finale revient exclusivement à ces derniers. Kyriakos Pierrakakis a rappelé que ce sont les dirigeants politiques qui auront le dernier mot sur cette nomination cruciale.

Les discussions à Bruxelles marquent une étape clé de consultation avant la phase politique finale. Les ministres des Finances évaluent les profils techniques et politiques des deux candidats principaux. Aucun consensus n'est encore attendu immédiatement, mais le rythme s'accélère pour respecter la deadline de fin d'année fixée par l'Eurogroupe.

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Le contexte économique actuel influence directement les attentes placées dans ce nouveau mandat. La gestion de la dette et la stabilité des prix restent des priorités majeures pour la BCE. Les positions divergentes de Knot et Hernandez de Cos sur les outils de crise offrent un débat substantiel pour les décideurs politiques qui devront trancher en début d'année prochaine.

La réussite de cette transition dépendra de la capacité des États membres à s'accorder rapidement sur un profil unique. Le départ de Christine Lagarde en février 2027 impose une rigueur dans le calendrier de sélection. La Zone Euro doit maintenant traduire ses ambitions de rapidité en une décision politique concrète pour garantir la continuité de sa politique monétaire.