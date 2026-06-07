La Baule : la première phase de la promenade de mer ouvre au public le 8 juin 2026

Après plus de deux ans de chantier, les 750 mètres de la promenade de mer, entre les avenues de Lyon et Léo-Delibes à La Baule, seront accessibles à tous dès le 8 juin 2026. Cet aménagement moderne, avec ses arbres de haute taille et ses espaces dédiés aux piétons et cyclistes, marque le début d'une vaste rénovation du front de mer.

Après plus de deux ans de travaux, la phase 1 de la première tranche de la promenade de mer à La Baule , s'étendant sur 750 mètres entre l'avenue de Lyon et l'avenue Léo-Delibes, sera entièrement ouverte au public à compter du lundi 8 juin 2026.

Ce projet marque une étape cruciale dans la transformation du front de mer de la célèbre station balnéaire de la Côte Atlantique. L'aménagement, conçu pour offrir une promenade piétonne et cyclable paisible et sécurisée, s'inscrit dans une volonté plus large de réhabiliter l'espace public en bord de mer, en le rendant accessible à tous les habitants et visiteurs.

Les travaux, qui ont duré plus de deux ans, ont nécessité une planification minutieuse afin de concilier les impératifs de protection de l'environnement, notamment la préservation des dunes et de la flore locale, avec les exigences d'une fréquentation touristique importante en période estivale. Parmi les caractéristiques notables de cette première phase, on peut souligner l'attention particulière portée à la végétalisation de la promenade.

Contrairement à d'autres aménagements similaires, il a été décidé de planter des arbres de haute taille dès l'origine. Ainsi, des chênes verts, des tamaris et différentes variétés de pins maritimes ont été disposés avec soin pour offrir des zones d'ombre et structurer l'espace. Ces plantations, une fois adultes, contribueront à créer un microclimat agréable et à intégrer harmonieusement la promenade dans le paysage littoral.

L'éclairage, moderne et discret, a également été repensé pour garantir la sécurité nocturne sans perturber la faune nocturne et la quiétude des lieux. Des bancs, des corbeilles et des sanitaires publics ont été installés à intervalles réguliers pour le confort des promeneurs. L'ouverture de cette première tranche est un événement attendu par les Baulois et les amateurs de la station.

Elle permettra de désengorger l'ancienne promenade, souvent saturation en haute saison, et de proposer un nouvel itinéraire attrayant le long de l'océan. La municipalité prévoit une inauguration officielle dans les jours suivant l'ouverture, avec des animations et des visites guidées pour présenter les différents aménagements. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste de réaménagement du bord de mer, qui inclut également la rénovation de la place de la Victoire et le traitement des accès aux plages.

À terme, l'objectif est de créer une continuité piétonne et cyclable sur plusieurs kilomètres, reliant ainsi les différents quartiers de la ville et favorisant les mobilités douces. Les futures tranches de travaux, dont le calendrier n'est pas encore entièrement fixé, devraient permettre d'étendre la promenade vers le nord et le sud, en coordination avec les projets de protection contre l'érosion marine





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