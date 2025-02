La Batterie Parkside PAP 20 B1 : L'Énergie Inarrêtable pour Vos Projets

La batterie Parkside PAP 20 B1 offre une autonomie fiable et une compatibilité étendue avec les appareils X 20 V Team de Parkside, vous permettant d'enchaîner les tâches sans interruption. Disponible chez Lidl à seulement 14,99 euros.

En plein montage d'un meuble ou au beau milieu d'un projet ambitieux, la panne de batterie peut vite transformer un simple bricolage en casse-tête. Plus de puissance, plus d'action et vous voilà coincé, outil en main, à chercher une solution. Avec la batterie Parkside PAP 20 B1, fini les interruptions frustrantes ! Son autonomie fiable et sa compatibilité avec tous les appareils de la gamme Parkside X 20 V Team vous permettent d'enchaîner les tâches sans ralentir le rythme.

Une seule batterie, une multitude de possibilités, et surtout, une énergie qui suit votre cadence, disponible chez Lidl au prix de 14,99 euros. \La batterie Parkside PAP 20 B1 vous assure une alimentation stable et efficace grâce à sa capacité de 2 Ah et sa tension nominale de 20 V. Son système Cell Balancing optimise la charge et prolonge sa durée de vie en répartissant uniformément l'énergie entre les cellules. Cet atout permet une meilleure exploitation du potentiel de charge, vous assurant ainsi une utilisation plus longue sans interruption. Un affichage LED intégré vous indique le niveau de charge en temps réel, avec 3 niveaux distincts : rouge, orange et vert. \Compacte et légère, cette batterie s'adapte facilement aux outils électroportatifs compatibles et vous garantit une prise en main ergonomique. \Ce qu'il faut retenir sur la batterie Parkside : Cette batterie Parkside est compatible avec toute la gamme d'appareils de la série X 20 V Team. Elle profite d'une capacité de 2 Ah et d'une tension nominale de 20 V





