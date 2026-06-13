La batterie Bosch S4 023 : une solution fiable et sans entretien pour votre véhicule

Oscaro propose en ligne la batterie Bosch S4 023, une batterie au plomb de 45 Ah et 12 V, conçue pour offrir durabilité et performance. Avec une intensité de démarrage allant jusqu'à 330 A, elle résiste aux conditions extrêmes et nécessite aucun entretien. Compatible avec de nombreux modèles de voitures, elle est vendue au prix de 87,90 euros.

La batterie est un élément essentiel de nos véhicules. Elle doit être capable d'emmagasiner une capacité énorme, une tension stable et pouvoir être opérationnelle par tous les temps, et ceci pendant de longues années.

Afin de répondre à tous ces critères particulièrement délicats, le spécialiste Oscaro, devenu célèbre pour les nombreuses pièces et autres accessoires pour véhicules, propose une batterie conçue par le géant allemand Bosch. Ce modèle de batterie appartient à la Série 4, qui a spécialement été développée par Bosch pour proposer des performances à la fois durables et fiables.

Pour vous assurer que la batterie Bosch S4 023 s'intègre parfaitement dans l'emplacement prévu à cet effet de votre voiture, Oscaro vous propose d'entrer le numéro d'immatriculation de votre véhicule. Vous pouvez, toutes affaires cessantes, vous rendre sur le site officiel de vente en ligne Oscaro et acquérir votre batterie Bosch S4 023 au prix de 87,90 euros. Il va de soi que la batterie Bosch S4 023 répond aux critères des plus grands constructeurs de voitures.

Les normes de sécurité et les caractéristiques techniques sont également remplies. La batterie Bosch S4 023 est également conçue de façon très solide afin d'éviter toute fuite d'acide, même dans le temps. D'un poids de 11,5 kg, la batterie Bosch S4 023 utilise de l'acide de plomb. Cette technologie permet d'obtenir une capacité de 45 Ah pour une tension parfaitement stable de 12 volts.

Au démarrage, vous disposez d'une intensité allant jusqu'à 330 A, la rendant également très efficace par grand froid. Autre point particulièrement appréciable, la batterie Bosch S4 023 ne demande aucun entretien de votre part. Les personnes qui roulent peu apprécieront également le parfait maintien du chargement électrique, évitant ainsi toute mauvaise surprise. N'attendez pas plus longtemps pour profiter de cette offre Oscaro sur la batterie Bosch S4 023, vendue à 87,90 euros.

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Batterie Voiture Bosch S4 023 Oscaro Batterie Sans Entretien Pièces Auto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coopération renforcée avec l'État pour agir avec fermeté contre l'habitat indigne à PontoiseLutter efficacement contre l'habitat indigne, tel est le but de la convention de coopération engagée à Pontoise (Val-d'Oise) avec l'État et l'Agence régionale de santé.

Read more »

OscarO propose une huile Elf à un prix intéressant pour lubrifier correctement votre moteurOscarO propose une huile Elf à un prix intéressant pour lubrifier correctement l'ensemble des pièces qui composent votre moteur. L'huile moteur Elf Evolution 900 5W-40 est une huile à usage mixte qui permet de lubrifier toutes les pièces qui composent le moteur, assurant ainsi une mobilité optimale et évitant une usure prématurée par frottement.

Read more »

Kylie Jenner : maternité, coparentalité avec Travis Scott et amour avec Timothée ChalametKylie Jenner, mère de Stormi et Aire, concilie sa vie de famille, sa carrière de businesswoman et sa relation avec l'acteur Timothée Chalamet. Analyse de son équilibre entre maternité, coparentalité avec Travis Scott et ambitions artistiques.

Read more »

L'Iran juge un accord avec les Etats-Unis proche malgré les divergences avec TrumpL'Iran et le médiateur pakistanais ont affirmé vendredi qu'un accord avec les Etats-Unis était proche pour mettre fin à trois mois et demi de conflit au Moyen-O...

Read more »