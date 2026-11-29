Six représentations annulées dans le contexte des mégafeux de Gironde ont fait perdre 400 000 euros à l'association Castillon 1453. Son avenir dépend désormais de l'assureur et de la préparation des 50 ans en 2027.

La Bataille de Castillon, spectacle créé en 1977 et organisé par l'association Castillon 1453, traverse une période financière très difficile. L'annulation de six de ses quatorze représentations, à la suite d'arrêtés préfectoraux liés aux mégafeux de Gironde, a entraîné une perte de recettes propres de 400 000 euros pour l'association.

Lors de son assemblée générale, tenue vendredi 27 novembre au centre culturel François-Mitterrand de Castillon-la-Bataille, la présidente Cécile Laforgue a détaillé la situation. Le spectacle affiche un résultat d'exploitation négatif de plus de 360 000 euros, alors que son année anniversaire est prévue en 2027.

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La Bataille de Castillon face à une perte de recettes de 400 000 euros

Les six représentations annulées cet été ont été supprimées après un arrêté préfectoral lié à l'incendie de Saumos, en Gironde. Les spectacles ont été suspendus jusqu'au 8 août, ce qui a directement pesé sur les recettes de billetterie de l'association.

Castillon 1453 ne présentera pas de rapport financier complet à ce stade. Cécile Laforgue a indiqué que l'association attend l'arbitrage de son assureur et ne sait pas encore quelles seront les conséquences définitives de ces indemnisations.

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Prestataires et assureur : une survie reposant sur des reports de factures

Cécile Laforgue a expliqué que l'association n'a pu poursuivre son activité que grâce au report des factures par ses prestataires. Selon la présidente, tous ont accepté, et sans eux, l'association ne pourrait pas continuer à exister.

Sans ce soutien, Castillon 1453 aurait pu se retrouver en liquidation, a-t-elle rappelé devant les bénévoles. Elle a qualifié la période de moment inédit pour l'organisation, qui n'avait jamais connu de telles difficultés.

Le bureau de l'association a également salué les équipes salariées, les prestataires, ainsi que les équipes administratives et commerciales, très sollicitées. Les responsables de la billetterie ont eu la lourde tâche de gérer les remboursements des six spectacles annulés.

Une fréquentation qui résiste malgré les annulations

Cécile Laforgue affirme que la fréquentation des représentations ayant pu avoir lieu a été meilleure qu'en 2025. Selon elle, l'attractivité du spectacle reste forte, et ce sont les annulations, et non un manque d'intérêt du public, qui ont fait basculer la saison.

Le metteur en scène Éric Le Collen a salué le travail des comédiens et des techniciens. Malgré des interruptions liées au comportement de spectateurs qui dévalaient les gradins, il a su reprendre le spectacle au bon endroit, selon la présidente.

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La présidente a aussi souligné la réussite des espaces de restauration, en particulier l'Auberge Aliénor, très appréciée du public. Elle indique que c'est la première année que l'association ne reçoit aucune remarque négative sur la restauration.

Cécile Laforgue a remercié les mécènes ainsi que les collectivités, notamment le sénateur Jacques Breillat et le maire de Belvès-de-Castillon, Daniel Fènelon. Selon elle, ces partenaires ont répondu présent à chaque fois que l'association en a eu besoin.

2027 et les économies envisagées par Castillon 1453

Les conséquences financières de 2026 pèseront sur l'organisation et sur les capacités de l'association, a averti Cécile Laforgue. Elle estime que l'assurance joue le rôle qu'elle doit jouer, mais que toute l'équipe devra se mobiliser pour retrouver l'équilibre.

La présidente a indiqué que Castillon 1453 a déjà engagé une réflexion sur des économies. Ces pistes seront présentées en détail lors de l'intervention financière de Philippe Cousinet, prévue à la suite de l'assemblée générale.