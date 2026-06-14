La base sous-marine de La Pallice : un géant de béton entre histoire et patrimoine

Découverte de la base sous-marine de La Pallice à La Rochelle, construite par les Allemands en 1941, ses dimensions impressionnantes, son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale et son ouverture au public. Un voyage à travers les archives photographiques de Sud Ouest.

La base sous-marine de La Pallice à La Rochelle , édifiée à partir de 1941 pendant l'occupation allemande, est un colosse de béton mesurant 195 mètres de long sur 165 mètres de large et une hauteur moyenne de 19 mètres.

Cette structure massive, conçue pour abriter des sous-marins allemands, a été la cible de bombardements alliés, notamment le 18 août 1944 avec des bombes Tallboy de plus de cinq tonnes qui, bien qu'ayant touché l'objectif, n'ont pas réussi à éventrer le bunker. Aujourd'hui, dans le cadre d'une journée Port ouvert organisée par Port Atlantique La Rochelle, le public peut découvrir ce monument historique et ses installations.

Les photographies présentées proviennent des archives de Sud Ouest, illustrant l'évolution du site depuis les années 1940 jusqu'à des vues récentes en 2023 et 2026, montrant à la fois l'extérieur imposant et l'intérieur vaste mais encore en partie inaménagé. Le toit, renforcé par d'énormes traverses de béton, était conçu pour absorber les explosions aériennes.

La base, toujours visible dans le port de La Pallice, symbolise à la fois l'architecture militaire de la Seconde Guerre mondiale et la transformation du site en espace portuaire moderne. La visite permet d'appréhender l'ampleur de ce patrimoine industriel et historique, avec ses dix alvéoles ouvrant sur le bassin à flot. Les images,issues du fonds patrimonial de Sud Ouest, sont disponibles à l'achat, offrant un témoignage visuel unique sur cette structure emblématique





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