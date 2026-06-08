La base de loisirs des Étangs de Hollande ouvre ses portes à l'été 2026

La base de loisirs des Étangs de Hollande, en forêt de Rambouillet (Yvelines), ouvrira bien ses portes à l'été 2026. Une formule club de plage sans baignade se dessine.

La base de loisirs des Étangs de Hollande, en forêt de Rambouillet ( Yvelines ), ouvrira bien ses portes à l' été 2026 . Une formule club de plage sans baignade se dessine.

Le président de Rambouillet Territoires, Geoffroy de Keating, et Xavier Caris, vice-président en charge de la base de loisirs, se sont rendus sur le site pour les derniers préparatifs lundi 8 juin 2026. Cette ouverture se fait in extremis alors que l'opérateur privé Wam Park n'occupe plus le site depuis fin 2025. Cette ouverture se fait aussi dans un délai très court pour la base de loisirs pour l'été 2026.

C'est donc un virage à 180 degrés qui s'opère dans un laps de temps contraint à quelques jours de l'ouverture. Séisme dans les Yvelines : la ruralité se rebelle, Rambouillet perd le pouvoir et la présidence de l'Agglo. Dès le 26 juin et jusqu'au 31 août 2026, chacun pourra profiter d'une 'guinguette estivale', assure Geoffroy Bax de Keating.

'Nous ouvrirons de 10 h à 19 h les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés', précise Xavier Caris. Il sera possible de venir boire un verre mais aussi de se restaurer. Le traiteur Goût d'Antan assurera la partie restauration. Il sera aussi en charge d'un marché de producteurs locaux qui se tiendra le samedi soir à l'entrée de la base de loisirs.

Dans la semaine, planches et crêpes seront proposées. Une restauration plus complète est attendue le week-end.

'Entrecôtes, frites, moules... des produits de qualité à un prix accessible', pointe Xavier Caris. Aussi, 'les pique-niques sont interdits'. Pour manger ou boire un verre, les visiteurs pourront prendre place sur la terrasse en bois, vestige de la saison opérée par Wam Park en 2025. Une installation revue et améliorée.

Chaises hautes, fauteuils, toile d'ombrage... un véritable 'sera prohibée faute de personnel'.

'Il faut compter un maître-nageur pour 30 baigneurs. Recruter le nombre d'agents nécessaire en avril ce n'était pas possible', explique le président de Rambouillet Territoires. Les visiteurs pourront remplacer leurs serviettes de plage par 'des transats, ombrelles et brumisateurs'. Il est aussi question d'une mesure de sécurité comme le vice-président en charge de la base.

'Nous ne pouvions pas mener les expertises nécessaires avant l'ouverture. Aussi nous préférons ne rien faire sur l'eau. Une corde sera installée tout le long de la zone d'eau pour rappeler l'interdiction de baignade.

', les activités seront payantes. Il faudra compter autour de 10 €.

'Un bracelet permettra l'accès à un espace d'activité : beach-volley, zone de structures gonflables pour les 5-14 ans et le minigolf', détaille Xavier Caris. 'Les concerts auront lieu le samedi, la programmation est en cours. Le 27 juin, un groupe de l'Usine à Chapeaux', indique Xavier Caris.

'C'est un produit inédit. Les guinguettes ne sont pas sur les plages', pointe Geoffroy Bax de Keating. Une extension du magasin de vêtements du Perray-en-Yvelines, l'Armoire de Calista prendra ses quartiers le temps de la saison.

'C'est un sujet, reconnaît le président de Rambouillet Territoires. Mais la base de loisirs est assez dégagée.

' Alors que les poils urticants peuvent encore agir cet été, Rambouillet Territoires devra s'adapter. 'Les services de Rambouillet Territoires ont travaillé d'arrache-pied pour transformer cette base de loisirs de plein air en établissement recevant du public. Tout a été remis au propre. Un aménagement PMR pour l'accès aux toilettes a été aussi réalisé', détaille Xavier Caris.

'On repart d'une page blanche, c'est nouveau. Nous nous adapterons pour les saisons suivantes', conclut Geoffroy Bax de Keating. Le début de la saison aura lieu samedi 26 juin, à la suite de l'inauguration, le match..





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Base De Loisirs Étangs De Hollande Rambouillet Yvelines Ouverture Été 2026 Formule Club De Plage Baignade Interdite

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fête de la Musique 2026 : Tiakola, RnBoi et Miki en concert gratuit place de la BastilleSpotify organise une soirée exceptionnelle à Paris le dimanche 21 juin qui rassemblera quelques-uns des jeunes artistes du moment en DJ set.

Read more »

Festivals 2026 : le Couserans tisse des ponts entre les Pyrénées et les cultures du mondePour la première fois, le festival RITE s’associera à Autrefois le Couserans en intégrant les artistes du monde au cœur du grand défilé du 2 août, dans un geste fort faisant écho à l’histoire des Couserannais partis...

Read more »

Coupe du monde 2026 : la France partira tard pour des raisons économiquesL'équipe de France s'envolera le 10 juin vers Boston, seulement six jours avant son premier match contre le Sénégal, pour des raisons économiques et une adaptation progressive au décalage horaire.

Read more »

Mort de Bernadette Chirac : voici où et quand auront lieu les obsèques de l'ancienne première dameDécédée vendredi 5 juin 2026, Bernadette Chirac sera enterrée vendredi 11 juin 2026 à Paris.

Read more »