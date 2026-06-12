La base de loisirs de Solomiac reste fermée cet été

La municipalité de Solomiac a annoncé la fermeture de la base de loisirs pour l'été 2026. Les habitants de la commune gersoise de 500 habitants devront faire sans baignade cette année. La décision a été prise en raison du vieillissement des installations, des coûts de fonctionnement en forte hausse et de la fréquentation en baisse.

C'est le bon moment pour fermer : rénovation coûteuse, réservations en berne... Des habitants privés de base de loisirs pour quelques années à Solomiac . L'annonce a fait l'effet d'une douche froide à Solomiac , aux confins du Gers et du Tarn-et-Garonne.

Pour la première fois depuis trente-cinq ans, la base de loisirs restera fermée cet été. Confrontée au vieillissement des installations, à des coûts de fonctionnement en forte hausse et à une fréquentation en baisse, la municipalité a choisi d'engager une vaste réflexion sur l'avenir du site. Un projet de modernisation pourrait permettre à cet équipement de retrouver son attractivité dans les années à venir.

Pour les habitants de Solomiac et des environs, l'annonce faite par la nouvelle équipe municipale a fait l'effet d'une bombe à quelques semaines des vacances. Dans cette commune gersoise de 500 habitants, où la base de loisirs constitue depuis plus de trente ans un symbole de la saison estivale, il faudra faire sans baignade cette année. Les grilles resteront fermées cet été. Et les suivants.

Une situation difficile à accepter pour de nombreuses familles, mais que la municipalité estime nécessaire pour assurer l'avenir du site. La fermeture a été officiellement annoncée lors d'une réunion publique organisée le 8 mai dernier. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions et qui a été, de l'aveu même des élus, rather mal accueillie dans un premier temps. Je comprends que la population ait été réfractaire, reconnaît Michelle Marconato.

Mais quand on explique que depuis l'ouverture du site, en 1991, il n'y a jamais eu de véritable rénovation d'ensemble, les habitants comprennent mieux. Car derrière cette décision se cache une réalité difficile à ignorer. La base de loisirs souffre aujourd'hui du vieillissement de ses infrastructures. Les diagnostics réalisés ont révélé plusieurs non-conformités électriques, tandis que le système hydraulique nécessite une remise à niveau complète.

Les bassins présentent également des problèmes d'étanchéité qui entraînent des pertes d'eau importantes et augmentent les coûts de traitement. Nous espérons que la belle saison fera oublier cet épisode : ouverture reportée à la base de loisirs de Solomiac après les orages. Nous avons quatre postes de dépenses particulièrement lourds : l'électricité, l'eau, les produits de traitement et le personnel, explique Sébastien Rinaldi, le 1er adjoint.

Tous ces coûts ont fortement augmenté ces dernières années alors que la fréquentation, elle, est en baisse. Au-delà des contraintes techniques, la baisse d'attractivité a fini de sceller le sort du complexe. Habituellement, les centres de vacances et de loisirs réservent très tôt leurs créneaux estivaux. Cette année, les demandes étaient particulièrement rares.

Nous avons constaté que très peu de centres aérés avaient contacté la mairie, souligne Michelle Marconato. Cela nous a confortés dans l'idée que c'était probablement le bon moment pour fermer et rénover. À sa grande époque, le site enregistrait jusqu'à 55 000 entrées annuelles. Bien loin des chiffres de fréquentation actuels.

Ces difficultés ne sont d'ailleurs pas nouvelles. Confrontée à l'augmentation des coûts de fonctionnement, à un déficit devenu difficile à absorber et à une fréquentation en recul, l'ancienne municipalité avait fait le choix de mettre la base de loisirs en vente il y a deux ans. L'ancien maire ne voulait pas laisser à la commune un héritage trop lourd à porter, rappelle Michelle Marconato. Malgré plusieurs visites, aucune offre sérieuse n'a toutefois été formulée.

Face à cette absence de repreneur et à l'importance du site pour le territoire, la nouvelle équipe municipale a finalement choisi de le conserver et de l'adapter. Dans les bureaux de la mairie, l'heure est désormais aux projections. Avec les services de l'État, les élus réfléchissent à ce que pourrait devenir le site dans les années à venir.

Rénover les bassins, réduire les dépenses énergétiques, repenser les espaces de loisirs ou créer des jeux aquatiques : les idées sont sur la table, même si rien n'est encore définitivement arrêté. Aujourd'hui, les attentes du public ne sont plus les mêmes qu'en 1991, estime Sébastien Rinaldi. Il faut imaginer un équipement plus sobre, plus attractif. La municipalité veut aussi préserver ce qui fait le charme du lieu.

À l'ombre des arbres, dans un cadre verdoyant qui a fait sa réputation, la base de loisirs conserve de solides atouts. Le site reste exceptionnel, souligne Michelle Marconato. C'est un véritable point fort pour le territoire. Mais avant d'accueillir de nouveaux baigneurs, un long travail attend la commune.

Entre études, financements et travaux, la transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Les élus avancent donc avec prudence. Une chose est sûre, l'été 2026 se déroulera sans la base de loisirs. Et les suivants probablement aussi.

En étant optimistes, on peut espérer une réouverture à l'été 2030, estime Sébastien Rinaldi





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