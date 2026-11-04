La Barre-de-Monts : le club de tennis de table renforce son infrastructure avec un nouveau robot

Le Fromentine TT La Balle de Monts équipe ses pongistes d'un robot lanceur pour optimiser les entraînements. Le championnat départemental reprend en novembre avec deux équipes.

Le club de tennis de table Fromentine TT La Balle de Monts, situé dans la Vendée, a officiellement intégré un robot lanceur de balles à son équipement sportif. Cette acquisition technologique intervient après une longue pause estivale qui a interrompu l'activité du 15 juin au 14 septembre, principalement en raison de l'indisponibilité des salles. Les pongistes retrouvent désormais leurs tables avec cet outil moderne conçu pour accélérer la progression technique des licenciés.

Un investissement ciblé pour l'apprentissage

Ce nouvel équipement constitue un atout majeur pour le développement des compétences sportives au sein du club. Laurent Aubursin, le président de l'association, souligne que le robot offre un cadre idéal pour travailler les gestes techniques, les déplacements et la régularité. Les jeunes membres peuvent ainsi progresser à leur propre rythme, tandis que les adultes, qu'ils soient joueurs loisir ou compétiteurs, bénéficient d'un outil permettant de perfectionner leur technique par des répétitions ciblées.

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Organisation élargie des créneaux sportifs

L'intégration de cette technologie s'accompagne d'une modification significative des horaires d'entraînement. Le club a élargi son créneau du mercredi de 17 heures à 22 heures, venant compléter les sessions du lundi de 19 heures 30 à 22 heures. Le mercredi matin, de 17 heures à 18 heures 30, est spécifiquement réservé aux jeunes sous la supervision de Patrick. Les tables restantes restent accessibles aux adultes durant ces mêmes plages horaires.

Enrichissement matériel et soutien associatif

Le robot n'est pas le seul apport récent pour le club. De nouveaux supports de marqueurs de points ont été installés grâce au travail conjugué de Jean-Michel, Olivier et GG. Christophe a également fourni un ramasseur de balles ingénieux pour faciliter la pratique. Virginie a contribué à l'image du club en fournissant des serviettes éponges aux couleurs de La Balle de Monts, disponibles auprès de la trésorière Isabelle Delapré.

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Reprise officielle du championnat départemental

Après cette interruption estivale prolongée, le championnat départemental reprend ses droits pour la nouvelle saison. Deux équipes représentent désormais le club de La Barre-de-Monts dans les compétitions officielles. L'équipe 1 évolue en D3, troisième division départementale, avec Aline, Audrey, Bruno, Geoffrey, Laurent et Olivier. L'équipe 2 participe en D4, quatrième division, composée de Clément, Gérard, Isabelle, Louisa, Patrick et Yohann.

Développement futur et événements à venir

Le club espère obtenir l'installation de deux nouvelles tables dès le début de l'année prochaine, suite à sa demande auprès de la municipalité. Cette expansion viserait à accompagner la croissance de l'activité sportive. Le Fromentine TT La Balle de Monts organise également une soirée tartiflette vendéenne le samedi 28 novembre, en collaboration avec la société de chasse locale. Une tombola avec un bon d'achat de 700 euros est prévue.