La Banque du Japon intervient massivement pour soutenir le yen

La Banque du Japon a engagé près de 63 milliards d'euros en un mois pour soutenir le yen fragilisé par les écarts de taux et la hausse des prix de l'énergie. Les interventions visent à limiter les effets économiques des mouvements brusques sur le marché des changes.

Le 30 avril, le yen est tombé à près de 160 yens pour un dollar, un plus bas depuis près de deux ans. La Banque du Japon a engagé près de 63 milliards d'euros en un mois pour soutenir un yen fragilisé par les écarts de taux et la hausse des prix de l'énergie , sans certitude sur l'efficacité de ses interventions.

La Banque du Japon est de nouveau passée à l'action pour tenter de contenir la volatilité du yen. Selon des données publiées en fin de semaine dernière par le gouvernement, l'institution a engagé environ 11.700 milliards de yens (63 milliards d'euros) au cours du dernier mois pour soutenir la devise japonaise.

Ces interventions, décidées sur instruction du ministère des Finances et mises en œuvre par la Banque du Japon, visent à limiter les effets économiques des mouvements brusques sur le marché des changes. Elles se sont étalées entre le 28 avril et le 27 mai, sans que les autorités ne précisent les jours exacts d'intervention.

D'après plusieurs sources de marché, les opérations auraient débuté le 30 avril, au moment où le yen est tombé près de 160 yens pour un dollar, un plus bas depuis près de deux ans. Cette faiblesse marquée de la devise nippone a ravivé les craintes d'un déséquilibre prolongé sur les échanges extérieurs et les prix importés.

Dans les jours suivants, le yen a connu plusieurs épisodes de rebond rapide, notamment jusqu'au 6 mai, lorsqu'il a atteint environ 155 yens pour un dollar. Ces mouvements ont alimenté les spéculations des opérateurs sur des interventions discrètes des autorités monétaires. Un mois plus tard, vendredi dernier, la monnaie japonaise évoluait de nouveau autour de 159,2 yens pour un dollar, ce qui relance les interrogations sur l'efficacité et la portée de ces opérations de stabilisation.

La dépréciation du yen s'inscrit dans un contexte plus large : la hausse des prix de l'énergie importée et surtout le différentiel persistant entre les taux d'intérêt américains et japonais, qui continue de peser sur la devise. Cette nouvelle intervention d'ampleur s'ajoute à celle de juillet 2024, estimée à environ 5.500 milliards de yens, lorsque la monnaie japonaise s'était déjà rapprochée du seuil de 162 yens pour un dollar.

S'inscrire Pour les marchés, la question reste désormais ouverte : ces opérations massives permettent-elles réellement d'infléchir durablement la trajectoire du yen, ou ne font-elles que ralentir temporairement une dynamique structurelle liée aux fondamentaux monétaires





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Banque Du Japon Yen Écarts De Taux Hausse Des Prix De L'énergie Interventions Monétaires

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noyades précoces en France : les baignades sauvages en hausse pendant la vague de chaleurEn pleine vague de chaleur, les baignades sauvages se multiplient dans les canaux, rivières et lacs, malgré les interdictions et les risques. Des patrouilles de police municipale ont été déployées à Paris, notamment au canal Saint-Martin, pour prévenir les accidents. Les autorités rappellent les dangers des courants, obstacles immergés et risques sanitaires, ainsi que l'interdiction de baignade dans la plupart des cours d'eau urbains. Plusieurs noyades mortelles ont déjà été recensées depuis le début de la vague de chaleur, portant à huit le nombre de décès. La Sécurité civile et les sapeurs-pompiers alertent sur les comportements à risque et insistent sur l'hydratation, particulièrement pour les personnes âgées.

Read more »

Les Courses RMC : L'émission radio incontournable pour les passionnés de courses hippiques et les parieursDécouvrez Les Courses RMC, l'émission radio hebdomadaire dédiée aux courses hippiques. Animée par une équipe d'experts, elle propose des conseils, analyses et interviews d'entraîneurs, drivers, jockeys et propriétaires pour préparer vos paris du week-end.

Read more »

Comprendre les pleurs du soir chez les bébés et comment les apaiserLe pédiatre Dr Jules Fougère explique sur Instagram pourquoi de nombreux nourrissons pleurent entre 18 h et minuit, évoquant la fatigue, les reflux, le microbiote et le stress parental. Il propose des stratégies simples pour calmer les crises sans culpabiliser les parents, en favorisant un environnement serein et en observant les signes digestifs du bébé.

Read more »

Pourquoi les meilleurs épargnants se dirigent vers cette banque en ligne sans frais ?Quelle est la meilleure façon d’épargner ? Cette question, beaucoup se la posent. Fortuneo apporta une réponse avec ses solutions d'épargne, en particulier son livret+. En ce moment, il peut vous rapporter 5 %.

Read more »