La Banque d'Angleterre envisage de remplacer les figures historiques par des animaux sauvages sur les billets de banque

La Banque d'Angleterre envisage de remplacer les figures historiques présentes sur les billets de 5 à 50 livres par des animaux sauvages choisis parmi 18 espèces présélectionnées, après consultation du public.

La Banque d'Angleterre envisage de remplacer les figures historiques présentes sur les billets de 5 à 50 livres par des animaux sauvages choisis parmi 18 espèces présélectionnées, après consultation du public, tout en conservant l'image du monarque britannique .

Des renards, des requins et des macareux figurent sur la liste de présélection des animaux sauvages qui feront leur apparition, en remplacement de personnalités historiques telles que le politicien Winston Churchill et la romancière Jane Austen. Au total, la Banque d'Angleterre (BoE) et des experts de la faune sauvage ont sélectionné 18 animaux parmi lesquels le public pourra choisir, après qu'une consultation menée l'année dernière a déterminé le thème retenu pour les prochains billets.

Quatre animaux seront sélectionnés, un pour chaque billet de 5, 10, 20 et 50 livres sterling, ainsi que d'autres éléments de la nature. Winston Churchill, qui dirigea le gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, figure actuellement sur les billets de 5 livres, Jane Austen, connue pour ses classiques du XIXe siècle 'Raison et Sentiments' et 'Orgueil et Préjugés', sur ceux de 10, le peintre romantique JMW Turner sur ceux de 20 et le mathématicien Alan Turing, qui a joué un rôle central dans le décryptage de messages codés des puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les billets de 50.

Le monarque britannique régnant, qui figure sur les billets de banque britanniques depuis 1960, continuera d'apparaître sur la prochaine série, qui sera mise en circulation dans quelques années, a précisé la BoE.

'Les animaux sont essentiels à nos paysages, à nos écosystèmes et à notre vie quotidienne, et ils inspirent depuis longtemps des œuvres d'art, de la musique et de la littérature emblématiques', explique la Banque d'Angleterre dans un communiqué. Le public peut donner son avis sur les animaux qu'il souhaite voir figurer aux côtés du monarque jusqu'au 3 juillet et une décision devrait être prise d'ici la fin de l'année.

La liste complète des animaux présélectionnés est la suivante : le grand dauphin, le macareux moine, le saumon atlantique, le lièvre brun, la chouette effraie, le requin pèlerin, le hérisson commun, le martin-pêcheur d'Europe, le bourdon à queue jaune, le phoque gris, le courlis cendré, la grenouille rousse, la martre des pins, le pic épeiche, la libellule empereur, le renard roux, l'aigle à queue blanche et le papillon damier de la succise. L'idée de remplacer des figures emblématiques de l'histoire britannique par des animaux sauvages n'est pas du goût de l'opposition, que ce soient les Conservateurs, Reform UK et les Libéraux-démocrates.

Richard Easton, 48 ans, qui travaille dans les services financiers à Londres, est de ceux qui préféreraient garder les personnages historiques sur les billets de banque.

'Certaines personnes ont actuellement du mal à accepter certains aspects du passé et de l'histoire', a-t-il déclaré. 'Mais je pense qu'il est important que les gens replacent ces faits dans leur contexte, l'époque et l'endroit où ils se sont réellement produits.

' Gus Charlier, 27 ans, professionnel du marketing, est en revanche du côté de la faune sauvage : 'Il est grand temps que les animaux reçoivent l'attention qu'ils méritent et soient reconnus au niveau national sur notre monnaie', a-t-il déclaré. La BoE a indiqué que la décision finale reviendrait au gouverneur Andrew Bailey.

Le choix ne reflétera pas nécessairement les animaux qui recueillent le plus de soutien auprès du public, car il faut que les billets soient facilement reconnaissables et qu'ils représentent les quatre nations que sont l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord





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