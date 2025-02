La banderole de Manchester City contre le Real Madrid : une intention qui ne s'est pas traduite comme prévu

Le groupe de supporters de Manchester City, 1894, a publié un message sur X pour clarifier l'intention derrière leur banderole controversée déployée avant le match contre le Real Madrid. La banderole, montrant Rodri tenant son Ballon d'Or 2024 avec la légende « Stop crying your heart out », a été interprétée par beaucoup comme un message adressé à Vinicius, qui avait été battu par Rodri pour le prix. Cependant, le groupe de supporters a affirmé que la cible était en réalité Florentino Perez, président du Real Madrid, pour sa campagne de dénigrement contre Rodri et le boycott de la cérémonie du Ballon d'Or.

Un message pour éteindre la polémique. Le groupe de supporters de Manchester City , 1894, a publié un post sur X ce mercredi pour dénoncer la mauvaise interprétation de leur banderole déployée ce mardi avant le barrage aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid (2-3). Celle-ci montrait Rodri , joueur de Manchester City , en train d’embrasser son Ballon d’or 2024 à côté d’une légende musclée: 'Stop crying your heart out' ('Arrête de pleurer à chaudes larmes' en français).

'La personne ciblée par la banderole n’était même pas sur le terrain: Florentino Perez' Pour beaucoup, le message s’adressait à Vinicius, battu par Rodri pour décrocher cette récompense. Vexé par l’identité du lauréat, le Real Madrid avait manifesté sa grande colère en boycottant la cérémonie de la remise des prix. Et c’est justement les agissements du club madrilène qui étaient dans le viseur des fans anglais, pas ceux de Vinicius, ont-il assuré ce mercredi sur X. 'Personne dans les médias n’a réalisé que la personne ciblée par la banderole n’était même pas sur le terrain? Florentino Perez', lance le groupe 1894. 'C’est lui qui a lancé une campagne de dénigrement contre Rodri et le boycott de la cérémonie par les joueurs de son club. Il fallait le dire, quel que soit le résultat du match.' Le tifo a provoqué un petit tollé en Angleterre où plusieurs consultants l’ont jugé déplacé, d’autant plus après la nouvelle défaite des Citizens. Certains ont reproché aux supporteurs d’avoir même accentué la détermination adverse. Vinicius, que la majorité des suiveurs pensaient visé par la banderole, a été élu homme du match et s’est gargarisé de ce joli pied de nez. 'Le tifo? Je le vois, mais chaque fois que les supporteurs adverses font quelque chose, cela me donne plus de force pour jouer un grand match et c'est ce que j'ai fait ici', a déclaré le Brésilien. 'Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous faisons dans cette compétition. C'est la cinquième fois que nous venons ici, il fait toujours très froid et nous devons continuer dans cette voie.' Présent dans les tribunes, Rodri a été aperçu en train d’immortaliser la banderole avec son smartphone avec de la juger 'très bien' après le coup de sifflet final. A l’instar de ses supporteurs, le milieu de terrain y voyait peut-être un bon moyen de railler le Real, plus que Vinicius





RMCsport

Manchester City Real Madrid Ligue Des Champions Supporters Banderole Florentino Perez Rodri Vinicius Ballon D'or

