La baignade est désormais interdite dans les lacs du parc national des Pyrénées

La baignade et la navigation sont interdites dans les lacs du parc national des Pyrénées depuis le 2 juin. Cette mesure est due au réchauffement climatique et à la surfréquentation de ces espaces. Le parc national des Pyrénées assure que cette interdiction est nécessaire pour préserver le milieu fragile.

Préserver le milieu et la nature même de la montagne : pourquoi est-il désormais interdit de se baigner dans les eaux du parc national des Pyrénées.

Depuis le 2 juin, la baignade et la navigation sont interdites au niveau des plans d'eau de la zone cœur du parc national des Pyrénées. Une mesure qui résulte à la fois du réchauffement climatique, qui bouleverse les équilibres en montagne, mais aussi de l'émergence et de la démocratisation de certaines pratiques qui menacent les écosystèmes. Il ne s'agit pas d'interdire pour interdire, mais de sauver un milieu fragile, assure le parc. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Depuis un an, face à la surfréquentation de ces espaces, la baignade et la navigation étaient déjà interdites dans les lacs de la réserve naturelle du Néouvielle. Une mesure plutôt bien comprise par les usagers de la montagne, même s'il est trop tôt pour en mesurer les effets.

Mais une interdiction qui s'applique désormais, depuis un arrêté du 2 juin, à l'ensemble des plans d'eau situés en zone cœur du Parc national des Pyrénées, aussi bien dans les Hautes-Pyrénées que dans les Pyrénées-Atlantiques





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