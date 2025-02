La Baguette Tradition : Meilleure pour la Santé ?

Une nouvelle étude révèle que la baguette tradition pourrait être plus saine que les autres types de pain, avec un indice glycémique plus faible. De plus, le pain riche en fibres fermentescibles, pourrait être une solution contre le diabète et l'obésité.

60% des Français consomment du pain presque à tous les repas, selon la Fédération des Entreprises de Boulangerie / Pâtisserie. Malheureusement, cette consommation est en baisse constante. En 2021, les Français ont consommé 105 grammes de pain par jour, contre 114 grammes en 2015.

Malgré cette diminution, le pain reste un aliment préféré pour de nombreuses personnes, apprécié au petit-déjeuner avec une tartine de confiture, à l'apéritif pour accompagner du pâté, ou en fin de repas pour accompagner du fromage. Il existe une grande variété de pains : pain de campagne, pain de mie, pain complet… Mais tous les pains ne se valent pas en termes de nutrition et de perte de poids.Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le Dr. Jean-Michel Cohen partage une donnée surprenante qui contredit les affirmations répandues depuis des années. « Nous avons testé les indices glycémiques et, à la grande surprise des nutritionnistes, la baguette tradition s'est révélée être la meilleure avec l'indice glycémique le plus faible. » Le docteur ajoute : « On a dit : 'Ce n'est pas possible, on dit aux gens depuis des années de manger du pain complet etc. et vous nous dites que la baguette tradition a un indice glycémique faible ? Eh bien oui, c'est la vérité ! ». Pour le docteur, cette découverte s'explique par la composition de ce type de pain. « Je pense que c'est la simplicité. Il n'y a pas d'additifs possibles. Quand vous achetez des baguettes en supermarché, elles ne sont pas chères, c'est le seul avantage. Mais vous pouvez y trouver 11 ou 12 ingrédients différents. La baguette tradition doit respecter la législation : c'est simplement du pain, de l'eau, du sel et de la levure ou du levain ». Le pain, une solution contre le diabète et l'obésité ? Les Français consomment 15 à 20 grammes de pain par jour, ce qui est insuffisant par rapport aux fibres dont les quantités minimales recommandées sont de 30 grammes au quotidien. Bien que non-exhaustives, ces fibres jouent un rôle crucial dans l'état de santé. Selon un reportage du 10 février sur Bonjour ! La matinale TF1, des chercheurs de l'Inrae et du Centre de recherche en nutrition humaine (CRNH) Rhône-Alpes ont découvert que le pain riche en fibres fermentescibles pourrait être une solution efficace contre le diabète et l'obésité. Pour procéder à cette découverte, ils ont mené une étude sur des mini-porcs, nourrissant certains au pain blanc et d'autres au pain riche en fibres fermentescibles. Ils ont constaté que le deuxième groupe était moins sujet à une prise de poids importante et à un stockage de graisse accru. Les scientifiques ont ensuite effectué la même étude auprès de personnes en surpoids et ont constaté que le pain riche en fibres fermentescibles diminuait le taux de cholestérol, les pathologies cardiovasculaires et l'apparition du diabète.





