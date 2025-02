La Bagarre Cie : Un Cycle d'Ateliers Innovants sur la Ruralité Féminine à L’Aigle

La compagnie de marionnettes La Bagarre Cie lance une série d'ateliers innovants à L’Aigle, dédiés notamment à la ruralité au féminin. Ces ateliers, soutenus par la DRAC de Normandie et la ville de L’Aigle, visent à déconstruire les stéréotypes liés à la vie à la campagne et à mettre en lumière la diversité des parcours des femmes rurales.

Depuis plusieurs années, la compagnie de marionnettes La Bagarre Cie se consacre à la création et à la transmission artistique autour de L’Aigle (Orne). Après deux spectacles à son actif, dont « La Dernière Battue », jouée en avril 2024 à Risle en Scène, Coline Esnault, originaire de L’Aigle, s’est mise en tête d'implanter son art dans l'Orne, un territoire où les spécialités marionnettiques restent très rares.

À ce titre, elle lance en début d'année une série d'ateliers innovants, tous soutenus par la DRAC de Normandie et la ville de L’Aigle qui met à disposition des espaces. La Bagarre Cie propose un cycle d'ateliers dédié à la ruralité au féminin, un projet intitulé « Parole : raconter sa ruralité entre ombre et lumière ». Animés par Coline Esnault elle-même, ces ateliers s'adressent aux femmes et offrent un moment d'échange, de transmission et d'expression sur le rapport de chacune au territoire rural. L'objectif est de déconstruire les stéréotypes sur la vie à la campagne en mettant en avant la diversité des parcours. « Il n'y a pas que des agricultrices ici et c'est cette multiplicité que nous voulons valoriser », explique Coline Esnault. Le programme prévoit quatre sessions de trois heures. Le 15 février de 9h30 à 12h30 à la Ferme du Châtelet pour une table ronde avec les témoignages d'agricultrices. Le 15 mars de 9h30 à 12h30 à la Ferme du Châtelet pour un atelier d'expression orale et écrite, « A vous la parole », autour de la ruralité. Le 26 avril de 9h30 à 12h30 à l’Espace des Tanneurs pour une initiation au théâtre d’ombres. Le 24 mai de 9h30 à 12h30 à l’Espace des Tanneurs pour des créations d’installations en vue d’une exposition finale le 28 juin prochain. Les places sont limitées à 16 personnes. Les inscriptions se font sur helloasso.com/associations/la-bagarre-cie/adhesions/ateliers-femme-et-ruralite. Coline Esnault propose également des ateliers d'initiation au théâtre d'ombres, destinés aux binômes adulte-enfant (à partir de 7 ans). C'est une opportunité unique de plonger dans un art fascinant en famille. Deux sessions sont prévues pour découvrir l'univers du théâtre d'ombres, apprendre à manipuler les ombres et expérimenter des techniques artistiques pour raconter des histoires. Les 17 et 18 février Les 14 et 15 avril A l’Espace des Tanneurs de L’Aigle, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Les places sont limitées à 6 binômes par session. Les inscriptions se font sur www.helloasso.com/associations/la-bagarre-cie/adhesions/atelier-decouvertefevrier-2025.Pratique. Tarifs : 10 euros par personne / 20 euros par binômes. Plus de renseignements sur www.labagarrecie.fr. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu





